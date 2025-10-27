Lũ lớn bủa vây nhiều khu vực trũng thấp ở Đà Nẵng 27/10/2025 07:41

(PLO)- Mưa lớn cùng với các thuỷ điện xả lũ, mực nước trên sông Thu Bồn, Vu Gia dâng cao, nhiều khu vực trũng thấp TP Đà Nẵng ngập sâu.

Do mưa lớn cùng với các thủy điện đầu nguồn xả lũ, sáng 27-10, nhiều khu vực trũng thấp ven các sông Vu Gia, Thu Bồn ở TP Đà Nẵng ngập lụt cục bộ.

Ghi nhận tại Ái Nghĩa (nay là xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng), nước đã tràn gây ngập nhiều tuyến đường. Nhiều người đi làm buộc phải quay đầu về nhà vì không thể băng qua khu vực ngập.

Rốn lũ xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng.

Các khu vực trũng thấp xã Hà Nha ngập sâu.

Tại Nông Sơn, nước dâng trong đêm vượt báo động (BĐ) III, các lực lượng túc trực, hỗ trợ người dân chạy lũ trong đêm.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên nhanh.

Lúc 1 giờ ngày 27-10: sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 15,34 m dưới mức báo động 2 (BĐ2) 0,16 m; tại Ái Nghĩa ở mức 8,73 m dưới mức BĐ3 0,27 m.

Tại xã Đại Lộc.

Sông Thu Bồn tại Nông sơn ở mức 15,58 m trên mức BĐ3 0,58 m; tại Giao Thủy ở mức 7,87 m trên mức BĐ2 0,34 m; tại Câu Lâu ở mức 3,19 m trên mức BĐ2 0,19 m; tại Hội An ở mức 1,72 m trên mức BĐ2 0,22 m.

Sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 1,32m trên mức BĐ1 0,32 m; sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức 1,35m dưới mức BĐ1.

Tại huyện Nông Sơn cũ, các lực lượng hỗ trợ người dân chạy lũ trong đêm.

Dự báo, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn trên mức BĐ3, sông Hàn trên BĐ2 và sông Tam Kỳ xấp xỉ BĐ1.

Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ cảnh báo, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông. Ngập úng tại các khu đô thị. Lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP Đà Nẵng.