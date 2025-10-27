Cứu sống người phụ nữ bán vé số dạo bị lũ cuốn trôi 27/10/2025 12:06

(PLO)- Người phụ nữ bán vé số dạo bị nước lũ cuốn cả người lẫn xe máy xuống suối đã được công an kịp thời cứu sống.

Trưa 27-10, bà Tô Xuân Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, Công an xã Hàm Thạnh vừa kịp thời hỗ trợ một phụ nữ bán vé số bị cuốn trôi cả người lẫn xe xuống suối.

Lực lượng công an và người dân kịp thời cứu người phụ nữ bị lũ cuốn.

Theo đó, trong đêm 26-10 đến rạng sáng 27-10, trên địa bàn Hàm Thạnh xảy ra mưa lớn, nước dâng cao. Một số tuyến đường ở thôn Dân Cường, gần sông Linh bị ngập, nước chảy rất xiết.

Sáng 27-10, một người phụ nữ bán vé số điều khiển xe máy chạy qua đoạn đường bị ngập đã bị nước cuốn trôi cả người và xe máy xuống suối.

Đưa xe máy của người bán vé số lên bờ.

Rất may mắn là thời điểm trên lực lượng Công an xã Hàm Thạnh kịp thời có mặt cùng người dân đưa người phụ nữ này và xe máy an toàn lên bờ.

Hỗ trợ người phụ nữ phơi khô vé số bị ướt.

Không dừng lại ở đó, khi phát hiện xấp vé số người phụ nữ mang theo bán dạo đã bị ướt sũng, Công an xã Hàm Thạnh và người dân địa phương lại tiếp tục hỗ trợ.

Mọi người cùng chung tay, cẩn thận phơi khô từng tờ vé số để giúp người phụ nữ bảo vệ những đồng vốn nhỏ bé, tiếp tục mưu sinh.