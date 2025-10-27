Cuộc đuổi bắt kịch tính để cứu 7 tàu cá bị nước lũ cuốn trôi trên sông Cà Ty 27/10/2025 09:10

(PLO)- 7 tàu cá dính chùm trôi trên sông Cà Ty ra cửa biển đã được nhiều tàu cá, thuyền viên đuổi theo, cứu tài sản hàng tỉ đồng thoát chìm trong gang tấc.

Sáng nay, 27-10, người dân tại khu vực sông Cà Ty (Phan Thiết, Lâm Đồng) đã chứng kiến một cảnh tượng thót tim khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về quá lớn, cuốn theo cả cụm 7 chiếc tàu cá đang neo đậu trên sông trôi tự do ra cửa biển.

7 tàu cá dính chùm đang trôi ra cửa biển Phan Thiết. Ảnh VĂN HƠN

Khoảng 6 giờ 50 phút, dòng nước cuồn cuộn đã tạo ra lực quá mạnh cuốn đứt dây neo của các tàu cá. Theo các ngư dân, do 7 chiếc tàu này neo đậu và kết lại thành một hàng dọc dính chùm nên khi dây neo chính bị đứt, cả cụm tàu lớn đã trôi tự do, hướng thẳng ra phía cửa biển.

Sự việc diễn ra quá nhanh và đầy căng thẳng, 7 chiếc tàu trôi từ khu vực cầu Trần Hưng Đạo khoảng hơn 500m và chỉ cách cửa biển Phan Thiết một đoạn ngắn, khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. Nếu trôi ra cửa biển trong tình trạng cả 7 chiếc tàu dính chùm, khả năng các tàu sẽ va vào nhau thiệt hại về tài sản gần như không thể tránh khỏi.

Ngay lập tức, một số tàu cá khác đang neo đậu gần đó đã kịp thời nổ máy, chạy hết tốc lực đuổi theo cụm tàu đang trôi.

Các thuyền viên đã nỗ lực neo từng chiếc tàu cá an toàn. Ảnh VĂN HƠN

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhiều thuyền viên đã không ngần ngại, nhảy thẳng lên cụm tàu cá đang trôi giữa dòng nước xiết. Họ đã hành động vô cùng quyết đoán khi chia cắt từng chiếc ghe, tàu khỏi cụm dính chùm đang trôi để dễ dàng kiểm soát; khởi động máy và bỏ neo khẩn cấp từng chiếc tàu một cách an toàn.

Nhờ nỗ lực phối hợp ứng cứu kịp thời này, các thuyền viên đã kiểm soát được tình hình, giữ an toàn 7 chiếc tàu cá, không có thiệt hại về tài sản nào xảy ra. Hành động trên đã cứu hàng tỉ đồng tài sản của ngư dân khỏi dòng nước lũ hung dữ.