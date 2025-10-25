Bộ Xây dựng gia hạn thời gian hoàn thành Quốc lộ 28B đến tháng 3-2026 25/10/2025 18:42

(PLO)- Thay vì hoàn thành vào cuối năm 2025, Bộ Xây dựng đã chấp thuận điều chỉnh tiến độ thi công cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B đến tháng 3-2026.

Ngày 25-10, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận điều chỉnh tiến độ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B.

Cụ thể, dự án được điều chỉnh tiến độ thi công hoàn thành vào tháng 3-2026 và hoàn thiện các thủ tục kết thúc dự án năm 2026 thay vì 31-12-2025 như trước đây.

Quốc lộ 28B thi công ì ạch.

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư rà soát kế hoạch vốn, quản lý chặt chi phí, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư và không làm phát sinh kinh phí khi kéo dài thời gian thực hiện.

Đồng thời, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ (nếu có).

Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 5 phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lâm Đồng để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân phần vốn giải phóng mặt bằng đúng quy định.

Như PLO đã đưa, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng có tổng chiều dài tuyến khoảng 68km, tổng mức đầu tư của dự án là 1.435 tỉ đồng.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành trước 31-12-2025. Tuy nhiên, do một số vướng mắc trong giải phóng, bàn giao mặt bằng nên tiến độ thi công chưa đáp ứng kế hoạch.

Trước tình trạng thi công ì ạch, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có ít nhất 3 lần đến hiện trường trực tiếp đốc thúc thi công. Đến ngày 22-10 mới đây, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án này.

Tại buổi kiểm tra, ông Hồ Văn Mười khẳng định việc thi công dự án quá chậm. Nếu thời gian tới vẫn chậm, không đạt tiến độ đề ra thì ông sẽ kí văn bản đề nghị thay chủ đầu tư....