Cán bộ, công chức ở Lâm Đồng có nhà cách nơi làm 50 km được mua nhà ở xã hội 25/10/2025 11:19

(PLO)- Cán bộ, công chức ở Lâm Đồng đã có nhà riêng, cách địa điểm làm việc 50 km vẫn được duyệt mua nhà ở xã hội.

Ngày 24-10, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quy định chi tiết về trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội Đức Trọng.

Quyết định này nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, giúp họ có cơ hội an cư lạc nghiệp gần nơi công tác.

Quyết định quy định rõ đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (mua hoặc thuê mua) là những người đã đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở nhưng thuộc trường hợp sau: Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc tối thiểu 50 km.

Các trường hợp này được phép mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại dự án có vị trí cách địa điểm làm việc không quá 15 km.

Việc xác định khoảng cách giữa nơi ở cũ và nơi làm việc (tối thiểu 50 km) và giữa nhà ở xã hội được mua/thuê mua với nơi làm việc (tối đa 15 km) sẽ được tính dựa trên tuyến đường bộ ngắn nhất, thông dụng và bảo đảm an toàn giao thông.

Khu nhà ở công nhân thuộc khu công nghiệp Hàm Kiệm II, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh PN.

Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà ở xã hội theo phân cấp (đối với dự án đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công) hoặc Liên đoàn Lao động tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 9-11 đến hết ngày 31-5-2030. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quyết định này cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định hiện hành.