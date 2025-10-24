Lâm Đồng: Điều động, bổ nhiệm nhiều giám đốc sở, ngành 24/10/2025 12:47

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký các quyết định điều động bổ nhiệm các giám đốc sở, trưởng, phó đầu ngành trong tỉnh.

Ngày 24-10, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký các quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.

Theo đó tiếp nhận ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy đến công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh (giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho ông Phan Nguyễn Hoàng Tân (phải) và ông Tôn Thiện San (trái).

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Bản, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Điều động và bổ nhiệm ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Tấn Sương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Giao quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ đối với ông Trần Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây số 1 tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Tất cả các nhân sự vừa nêu đều có thời gian giữ chức vụ trong vòng 5 năm, kể từ ngày 24-10-2025.