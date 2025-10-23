Lâm Đồng: Từ ngày 1-11, công chức làm việc từ 7 giờ 30, kết thúc lúc 17 giờ 30 23/10/2025 16:44

(PLO)- Từ 1-11, cán bộ, công chức tỉnh Lâm Đồng bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh thời gian làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và một số vấn đề liên quan.

Cán bộ, công chức, viên chức, ngưới lao động sẽ bắt đầu làm việc lúc 7 giờ 30 sáng.

Theo đó, Đảng ủy UBND tỉnh được giao hoàn thiện các nội dung, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đối với việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các công việc liên quan đến triển khai công tác lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, bổ sung, điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu (nhất là trong việc đầu tư, thu hút đầu tư phát triển điện mặt trời, điện gió, nhiệt điện...).

Đồng thời, bám sát chương trình kế hoạch của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị để cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo đầy đủ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến...

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất chủ trương giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh triển khai cụ thể về điều chỉnh thời gian làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh (trừ các đơn vị sự nghiệp có quy định riêng như: Bệnh viện, trường học và một số lĩnh vực đặc thù khác).

Cụ thể, kể từ ngày 1-11-2025, thời gian làm việc buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều bắt đầu làm việc từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

Được biết, trước khi sáp nhập, hai tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông đều có khung giờ làm việc buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.