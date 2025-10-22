Sở Y tế Lâm Đồng: Sẽ mổ xẻ các vấn đề của Trung tâm Y tế Phan Thiết để xử lý minh bạch, hiệu quả 22/10/2025 15:41

Ngày 22-10, ông Hoàng Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản trả lời báo Pháp Luật TP.HCM giải pháp khắc phục tình trạng “lùm xùm” kéo dài nhiều năm, để Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết thực sự là cơ sở y tế chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân đúng nghĩa.

Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết. Ảnh: PN

Vấn đề kéo dài nhiều năm và có tính chất phức tạp

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự quan tâm của báo Pháp Luật TP.HCM đối với “các vấn đề tại Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết, đặc biệt liên quan đến tình trạng mất đoàn kết nội bộ, kiện cáo lẫn nhau, nợ nần, thiếu thuốc và vật tư y tế, cũng như các vấn đề về điều chuyển nhân sự, hợp đồng lao động và việc cho thôi việc chưa hợp lý trong suốt bốn năm qua”.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đánh giá đây là vấn đề kéo dài nhiều năm qua và có tính chất phức tạp. Với nhiệm vụ là cơ quan quản lý trực tiếp, Sở cố gắng nghiên cứu các vấn đề để xử lý một cách minh bạch, hiệu quả để đảm bảo Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết thực sự trở thành cơ sở y tế chăm sóc, khám chữa bệnh chất lượng cho nhân dân.

Theo Sở Y tế, sau khi nhận được các đơn thư kiến nghị, phản ánh, nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề, Sở Y tế đã kịp thời thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 552/QĐ-SYT ngày 21-8-2025 nhằm xem xét và đánh giá tình hình.

Với tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi đang tập trung vào việc rà soát các khía cạnh liên quan, từ công tác tổ chức nhân sự, quản lý hợp đồng lao động, đến quy trình bổ nhiệm và phân công công tác, nhằm tìm ra nguyên nhân các bất cập; các tồn tại, hạn chế để chỉ đạo xử lý nhằm từng bước khắc phục”, văn bản của Sở Y tế cho biết.

“Trong thời gian tới, căn cứ vào kết quả kiểm tra, Sở Y tế sẽ ban hành các chỉ đạo cụ thể, đưa ra giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, đồng thời xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan nếu có sai phạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quý cơ quan báo chí để cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, góp phần xây dựng một hệ thống y tế vững mạnh tại tỉnh Lâm Đồng”, văn bản trên cung cấp.

Nhiều năm qua tình trạng "lùm xùm" tại Trung tâm Y tế Phan Thiết vẫn chưa có giải pháp khắc phục. Ảnh: PN

Có biểu hiện lạm dụng bảo hiểm y tế

Như PLO đã đưa, theo báo cáo của Trung tâm Y tế Phan Thiết, giai đoạn từ trước đến nay có tình trạng một số viên chức vì lợi ích cá nhân, có biểu hiện lạm dụng bảo hiểm y tế bằng hình thức lấy thuốc bảo hiểm y tế thông qua số thẻ bảo hiểm y tế của người khác; làm khống giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm... Trong năm 2024, có nhiều bác sĩ, cựu phó giám đốc bị tòa án phạt tù, bị kỷ luật buộc thôi việc…

Có một số viên chức lôi kéo, phe nhóm, kích động gây rối, tạo sự mất ổn định trong đơn vị. Một số nữ hộ sinh bị kích động xé tài liệu, hồ sơ bệnh án của đơn vị… làm mất ổn định nhân sự trong đơn vị diễn ra nhiều năm. Thậm chí Trưởng phòng Tổ chức-Hành chánh của Trung tâm còn bị một số người nhắn tin, gọi điện đe dọa, thậm chí tạt mắm, cà xước sơn xe ô tô cá nhân…