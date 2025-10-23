'Đầu nậu' các tour giá rẻ cho du khách Hàn Quốc đến Lâm Đồng là ai? 23/10/2025 09:42

(PLO)- Các “đầu nậu" đã sử dụng hướng dẫn viên trái quy định, móc nối với các cơ sở du lịch khép kín để thiết kế các tour giá rẻ cho du khách Hàn Quốc.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký công văn gởi các đơn vị liên quan yêu cầu phối hợp, rà soát đến việc tổ chức tour giá rẻ cho du khách Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn viên người Hàn Quốc đang hướng dẫn cho du khách Hàn Quốc tại một điểm du lịch. Ảnh VÕ TÙNG.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch. Đồng thời trao đổi thông tin với các địa phương khác trên phạm vi cả nước để chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý các cơ sở phục vụ khách Hàn Quốc.

Sở phối hợp Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động “tour giá rẻ” để kịp thời phát hiện xử lý các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân vi phạm đảm bảo theo đúng quy định.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, ngành Thuế tăng cường công tác quản lý doanh thu, kê khai nộp thuế của các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch phục vụ du khách Hàn Quốc nói riêng và khách nước ngoài nói chung. Đồng thời rà soát các “lỗ hỏng” trong cơ chế, chính sách về thuế đối với loại hình doanh nghiệp này.

Công an tỉnh chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và Công an địa phương tiếp tục nắm tình hình, quản lý khách du lịch nước ngoài, các công ty dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh, đồng thời chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan rà soát, lập danh sách người lao động nước ngoài trái phép, số doanh nghiệp và cơ sở cung ứng dịch vụ hoạt động “tour giá rẻ” kịp thời phối hợp Sở VHTT&DL, Thanh tra tỉnh và cơ quan thuế xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế trong phối hợp quản lý, đăng ký khách du lịch nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp, hiệu quả…

Theo báo cáo của Công an tỉnh Lâm Đồng, gần đây lượng du khách quốc tế đến tỉnh Lâm Đồng tăng cao trong đó khách Hàn Quốc chiếm gần 50% lượt khách. Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường du khách Hàn Quốc đã kéo theo sự phát triển của các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động tổ chức tour du lịch cho khách Hàn Quốc tại tỉnh Lâm Đồng thời gian qua cũng phát sinh một số vấn đề phức tạp như: Tình trạng sử dụng hướng dẫn viên du lịch trái quy định; tình trạng móc nối của các "đầu nậu" là công ty lữ hành Hàn Quốc với các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch; xuất hiện các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch khép kín chỉ phục vụ khách Hàn Quốc…

Thực trạng trên đã gây nhiều khó khăn cho công tác bảo đảm an ninh du lịch trên địa bàn tỉnh; làm thất thu ngân sách, gây tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

Đầu năm 2024, Công an tỉnh đã phối hợp Sở VHTT&DL kiểm tra hoạt động hướng dẫn du lịch của người nước ngoài tại địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 8 trường hợp người Hàn Quốc có hoạt động hướng dẫn du lịch trái phép cho các đoàn khách Hàn Quốc (thuộc các công ty lữ hành tại tỉnh Khánh Hòa) trong quá trình tham quan du lịch tại địa phương.

Năm 2025, Công an tỉnh đã phát hiện một số cơ sở cung ứng dịch vụ cho khách Hàn Quốc có dấu hiệu nghi vấn hoạt động "tour giá rẻ", tập trung vào dịch vụ mua sắm với 11 cơ sở (2 cơ sở do người Hàn Quốc đứng tên đại diện, 9 cơ sở do người Việt Nam đại diện) kinh doanh quả nhàu, trầm hương, cà phê... có giá bán cao hơn nhiều lần so với thị trường.

Một số sản phẩm chưa rõ nguồn gốc, niêm yết giá bằng ngoại tệ; lao động trái phép người nước ngoài, gây khó khăn trong công tác quản lý, tác động ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Lâm Đồng.