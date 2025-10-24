Lâm Đồng trả lời về việc 'Trường xây xong đã lâu nhưng có thấy học sinh đâu' 24/10/2025 12:38

(PLO)- Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản trả lời PLO về việc trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 xây xong từ năm 2022 với kinh phí 14 tỉ đồng nhưng bỏ hoang.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản trả lời Báo Pháp Luật TP.HCM về các nội dung được phản ánh trong bài viết “Trường xây xong đã lâu nhưng có thấy học sinh đâu ?" đăng ngày 6-9-2025.

Nội dung bài báo của PLO thông tin, trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 xây dựng xong năm 2022, với tổng kinh phí gần 14 tỉ đồng nhưng lại bỏ hoang, lãng phí. Trong khi điểm trường bên cạnh xuống cấp, mất an toàn cho giáo viên và gần 600 học sinh.

Trường tiểu học ở Lâm Đồng xây dựng xong từ năm 2022 nhưng bỏ hoang, chưa đưa vào sử dụng mà Báo Pháp luật TP.HCM phản ánh.

Theo văn bản của Sở Tài chính, dự án xây dựng mới trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 (giai đoạn 1) được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 5-2021 trên cơ sở đề xuất chủ trương của huyện Hàm Thuận Nam.

Cụ thể, giai đoạn 1 đầu tư thêm 5 phòng học còn thiếu, 3 phòng hiệu bộ, một số phòng học bộ môn và các hạng mục phụ trợ khác tại khu đất mới. Lý do vì khu đất của trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 hiện hữu nằm trong quy hoạch khu dân cư, thương mại dịch vụ khu công nghiệp Hàm Kiệm nên không thể duy trì lâu dài và không thể xây mới.

Mặt khác, tháng 8-2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) cũng có công văn nêu ý kiến chỉ đạo là chỉ cho phép trường tồn tại đến khi quy hoạch Khu dân cư, thương mại dịch vụ khu công nghiệp Hàm Kiệm được thực hiện.

Cơ sở vật chất ở điểm trường cũ xuống cấp trầm trọng.

Quá trình lập, trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đã được sự thống nhất ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư của các Sở, ngành có liên quan. Trên cơ sở đó Sở KH&ĐT (cũ) tổng hợp báo cáo UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Dự án đã được thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; trong đó giao cho huyện Hàm Thuận Nam làm chủ đầu tư và có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo của dự án...

Sau khi sáp nhập tỉnh, dự án xây dựng (tại cơ sở mới, giai đoạn 2) được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Nam (thuộc Ban quản lý dự án số 2 tỉnh Lâm Đồng) làm chủ đầu tư.

Tường tại điểm trường cũ nứt ngang, nứt dọc.

Ngày 6-10-2025, UBND tỉnh đã có công văn xử lý kiến nghị đối với dự án này và giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Nam phối hợp với UBND xã Hàm Kiệm, các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, rà soát lại việc sắp xếp tổ chức các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, các quy hoạch hiện hữu đối với cơ sở trường tiểu học này.

Từ đó đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, ngành giáo dục của địa phương hiện nay. Để từ đó đề xuất chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2 đảm bảo quy định và tối ưu nhất, tránh lãng phí tài sản đầu tư.

Trong khi ngôi trường xây xong thì bỏ hoang, chưa được đưa vào sử dụng.

Như PLO đã đưa, công trình Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 là điểm trường được xây dựng mới nhằm chuyển toàn bộ gần 600 học sinh của 18 lớp học từ điểm chính gần đó sang do khu đất trường tọa lạc đã quy hoạch sử dụng đất làm khu công nghiệp.

Tuy nhiên sau khi trường xây xong, được nghiệm thu nhưng lại bị bỏ hoang vô cùng lãng phí. Lý do là thiếu những hạng mục tối thiểu như không có sân chơi, cổng trường, tường rào; không có điện nước thậm chí đường vào ngôi trường này cũng không có.

Trong khi điểm chính gần đó được xây dựng từ năm 2001 hiện đang xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho việc dạy và học. Cụ thể mái lợp tole hoen rỉ, mục nát, dột, trần tole lạnh, rơi rớt không an toàn; nền gạch nứt nẻ; tường nứt, bong tróc…

Đặc biệt là hệ thống điện hư hỏng không an toàn, vô cùng nguy hiểm cho học sinh và thầy cô giáo.