Lâm Đồng: Người dân Phan Thiết lại trúng 14 tờ đặc biệt xổ số kiến thiết 24/10/2025 20:49

(PLO)- Chỉ tám ngày, người dân Phan Thiết đã hai lần trúng “trọn gói” 14 tờ đặc biệt, 126 tờ an ủi xổ số kiến thiết.

Tối 24-10, anh TVH, điều hành đại lý vé số Kế Đáo trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết đại lý của anh vừa đổi 7 tờ vé số từ hai người dân trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương mỗi vé 2 tỉ đồng.

Người đàn ông trúng nhiều nhất 5 tờ đặc biệt đã đến đại lý vé số Kế Đáo đổi thưởng. Ảnh PN

Ngoài ra, theo anh H, đại lý anh còn đổi khoảng hơn 10 tờ giải an ủi, mỗi vé 50 triệu đồng.

Theo anh H, vé số của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương mở ngày 24-10 có ký hiệu 10K43 trúng giải đặc biệt với dãy số: 744050 và toàn bộ 14 tờ trúng đặc biệt đều là người dân phường Phan Thiết. Trong đó, người trúng nhiều nhất là một người đàn ông trúng 5 giải đặc biệt đã đến đại lý vé số Kế Đáo đổi vé trúng vào chiều tối 24-10.

Theo anh H, toàn bộ 14 giải đặc biệt và 126 giải an ủi (chỉ sai một con số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt) đều tập trung ở phường Phan Thiết.

“Riêng vé số trúng giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng là những vé chỉ sai một số bất kỳ ở hàng nào so với giải đặc biệt đợt này phân tán ở nhiều địa phương chứ không tập trung như các lần trước đều ở Phan Thiết”, anh H cho biết.

Như vậy, chỉ mới tuần trước vào ngày 16-10, vé số do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận phát hành, ký hiệu 10K3, người dân khu vực tỉnh Bình Thuận cũ trúng thưởng “trọn gói”, nay lại tiếp tục trúng thưởng lớn.

Nếu tính từ cuối tháng 12-2024 đến nay, người dân Phan Thiết và các khu vực lân cận đã có ít nhất sáu lần trúng “trọn gói” các giải đặc biệt, an ủi, khuyến khích của các Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu...