Nhiều người dân Bình Thuận tiếp tục trúng 52 vé giải an ủi xổ số kiến thiết 10/12/2024 12:10

(PLO)- Sau đợt trúng xổ số kiến thiết gần 30 tỷ đồng ngày 5-12 chỉ bốn ngày sau, người dân Bình Thuận tiếp tục trúng nhiều giải an ủi và khuyến khích.

Ngày 10-12, anh TVH, điều hành đại lý vé số KĐ ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, sau đợt trúng xổ số kiến thiết gần 30 tỉ đồng (ngày 5-12), người dân Bình Thuận vừa tiếp tục trúng giải phụ (an ủi) đặc biệt do Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM phát hành ngày 9-12.

Một người dân Bình Thuận trúng 3 tờ giải an ủi.

Theo anh TVH, đến sáng 10-12, tại Bình Thuận đã ghi nhận có 52 tờ trúng giải phụ đặc biệt kỳ vé 12B2 do Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM phát hành với dãy số trúng giải đặc biệt là 673746.

“Theo cơ cấu giải thưởng thì có đến 117 tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt, mỗi vé 50 triệu đồng nhưng đến sáng nay các đại lý vé số trên địa bàn Bình Thuận chỉ mới đổi thưởng được 52 tờ và có rất nhiều người may mắn trúng thưởng từ 1-2 tờ, nhiều nhất là 4-5 tờ tập trung chủ yếu ở Phan Thiết; Mũi Né; Hàm Thuận Bắc…Ngoài ra cũng có rất nhiều người trúng giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng là những vé chỉ sai 1 số bất kỳ ở hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn đã trúng giải an ủi”, anh TVH cho biết.

Một người vừa lãnh thưởng giải an ủi chụp hình khoe với bạn bè.

Theo người điều hành đại lý vé số KĐ, hy vọng trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục đổi thưởng thêm cho những người may mắn trúng giải an ủi và đặc biệt là giải khuyến khích vì cơ cấu giải thưởng này lên đến 585 tờ.

Theo anh TVH, đến sáng nay cũng đã xác định giải đặc biệt kỳ vé 12B2 do Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM phát hành đã có người ở tỉnh Trà Vinh trúng.

3 trong số 13 tờ trúng giải đặc biệt được xác định một người ở Trà Vinh trúng thưởng.

Như PLO đã đưa, ngày 7-12, đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận xác nhận vé số do công ty phát hành vào thứ năm, ngày 5-12, kỳ vé 12K1 có 13 vé trúng giải đặc biệt với dãy số 770178, mỗi giải trị giá 2 tỉ đồng. Ngoài ra còn có một số người trúng giải nhất với dãy số 38508, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng cùng các giải an ủi. Trong đó, có một nhà xe ở TP Phan Thiết trúng đến 13 vé an ủi.

Đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận cho biết hầu hết khách hàng trúng giải ngày 5-12 đều là người dân ở Bình Thuận, tập trung ở TP Phan Thiết và các huyện lân cận.