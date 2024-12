Nhiều người dân Bình Thuận trúng xổ số kiến thiết gần 30 tỉ đồng 07/12/2024 10:44

(PLO)- Khách hàng Bình Thuận đã trúng toàn bộ giải đặc biệt, giải phụ, giải nhất do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận phát hành ngày 5-12.

Ngày 7-12, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận xác nhận trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện có rất nhiều người trúng giải đặc biệt, giải nhất, giải an ủi… vé số do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận phát hành lên đến gần 30 tỉ đồng.

Hai trong số 13 vé trúng thưởng giải đặc biệt.

Theo đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, vé số do công ty phát hành vào thứ năm, ngày 5-12, kỳ vé 12K1 có 13 vé trúng giải đặc biệt với dãy số 770178, mỗi giải trị giá 2 tỉ đồng. Ngoài ra còn có một số người trúng giải nhất với dãy số 38508, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng cùng các giải an ủi. Trong đó, có một nhà xe ở TP Phan Thiết trúng đến 13 vé an ủi.

Đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận cho biết hầu hết khách hàng trúng giải lần này đều là người dân ở Bình Thuận, tập trung ở TP Phan Thiết và các huyện lân cận.

"Tuy nhiên, đến nay những khách hàng trúng giải vẫn chưa đến lĩnh thưởng hết nên chưa thể biết cụ thể để có con số thống kê chính xác” - vị đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận nói.

Trước đó, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã tiến hành trao giải đặc biệt trị giá 24 tỉ đồng mở thưởng vào thứ năm 21-11-2024, kỳ vé 11K3 với dãy số trúng giải đặc biệt 447539 cho khách hàng ở Bến Tre.

Ngoài ra, khách hàng ở tỉnh Bến Tre cũng trúng giải phụ đặc biệt (giải an ủi) với tổng giá trị giải thưởng 5,4 tỉ đồng. Riêng giải nhất kỳ vé 11K3 ngày 21-11, khách hàng ở tỉnh Bình Thuận trúng với tổng giá trị giải thưởng 3,6 tỉ đồng.