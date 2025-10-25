Nửa đêm CSGT dùng xe đặc chủng đưa bé gái 9 tuổi đi lạc 40km về với gia đình 25/10/2025 10:06

(PLO)- Bé gái 9 tuổi người dân tộc Mông đi lạc cách nhà đến 40km, may mắn được phát hiện và CSGT đã dùng xe đặc chủng đưa về nhà lúc nửa đêm.

Một câu chuyện đầy xúc động vừa diễn ra tối qua (24-10) khi lực lượng Cảnh sát giao thông đã không quản ngại đêm tối và đường xa, trở thành cầu nối đưa một bé gái 9 tuổi dân tộc thiểu số bị lạc đến 40km về với gia đình.

Thời điểm cảnh sát tiếp nhận bé gái đi lạc. Ảnh PC08.

Chiều muộn ngày 24-10, tại Km234, Quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Sơn (Lâm Đồng), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, đang kiểm tra nồng độ cồn thì nhận được một thông tin đặc biệt và đầy lo lắng từ người dân địa phương: Một bé gái lấm lem, đang ngơ ngác trên quốc lộ.

Ngay lập tức, cháu bé được người dân đưa đến và Tổ CSGT đã đưa cháu về trụ sở Công an xã Quảng Sơn để đảm bảo an toàn và tiến hành xác minh thông tin.

Tuy nhiên, công tác xác minh gặp không ít khó khăn vì cháu bé là người đồng bào dân tộc thiểu số không nói và nghe hiểu tiếng Kinh. Thời gian trôi qua, nỗi lo lắng của các chiến sĩ càng lớn, khi màn đêm dần buông xuống.

Sau khi nhờ giúp đỡ của người đồng bào địa phương, kiên trì dò hỏi và đối chiếu thông tin, cuối cùng danh tính của cháu bé đã được xác định là LTH (sinh năm 2016, trú tại thôn 5, xã Đắk R’măng, huyện Tà Đùng) cách xa vị trí phát hiện đến 40 cây số.

Gia đình vui mừng khi cảnh sát đưa cháu bé đi lạc về nhà.

Lực lượng CSGT đã quyết định dùng xe đặc chủng đưa bé gái 9 tuổi về với gia đình. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khoảnh khắc xúc động vỡ òa khi cháu bé được bàn giao an toàn cho cha mẹ là ông Lý A Dề và bà Hoàng Thị Mỳ, người dân tộc Mông.

Nhìn thấy đứa con nhỏ đi lạc trước đó mà gia đình chưa thể tìm được, nay được các chiến sĩ công an đưa về tận nhà, hai vợ chồng không khỏi nghẹn ngào.

Họ bày tỏ sự xúc động vô bờ và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã hỗ trợ, giúp đỡ đưa con họ trở về nhà lúc nửa đêm.