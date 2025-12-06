Kéo dài đường sắt TP.HCM - Cần Thơ đến tỉnh Cà Mau 06/12/2025 15:02

(PLO)- Tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ được điều chỉnh kéo dài đến Cà Mau với tổng chiều dài 320 km.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (PMUMT) đề xuất Bộ Xây dựng giao bổ sung nhiệm vụ tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt từ TP.HCM - Cần Thơ kéo dài đến tỉnh Cà Mau.

Trước đó, ngày 12-5, PMUMT được giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ. Đến ngày 26-9, ban đã hoàn thành và báo cáo Bộ Xây dựng kết quả nghiên cứu, hiện Bộ Xây dựng đang xem xét.

Theo kết quả nghiên cứu của PMUMT, dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ dài 175,2km, đi qua 5 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ. Điểm đầu tuyến tại ga An Bình (phường Dĩ An, TP.HCM), điểm cuối tại ga Cần Thơ (phường Hưng Phú, Cần Thơ).

Toàn tuyến dự kiến có 12 ga và 4 ga tương lai. Ba depot được đặt tại An Bình, Tân Kiên và Cần Thơ; 4 trạm bảo dưỡng - khám xe (Thạnh Đức, Tam Hiệp, Cai Lậy, Bình Minh) và 3 trạm bảo dưỡng hạ tầng. Tuyến sẽ vượt qua 5 con sông lớn gồm Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, sông Tiền và sông Hậu.

Cầu cạn chiếm khoảng 56% chiều dài tuyến, áp dụng cho khu vực đô thị, dân cư đông hoặc vượt sông, địa hình phức tạp. Với phương án đầu tư trên, sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 238.616 tỉ đồng (gần 10 tỉ USD).

Đường sắt TP.HCM - Cần Thơ TPHCM giúp kết nối thành phố với Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, ngày 29-10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ được điều chỉnh kéo dài đến Cà Mau với tổng chiều dài 320 km, khổ đường 1.435 mm và phân kỳ đầu tư trước và sau năm 2030.

Theo PMUMT, việc nghiên cứu tổng thể tuyến từ TP.HCM - Cần Thơ đến Cà Mau theo quy hoạch là rất cần thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ và nâng cao hiệu quả đầu tư. Đồng thời, tối ưu hóa quỹ đất sử dụng cho các ga, phù hợp với quy hoạch của các tỉnh và phù hợp định hướng phát triển đô thị; phân kỳ đầu tư phù hợp nhu cầu vận tải.

Vì vậy, để bảo đảm nghiên cứu tổng thể, đồng bộ và phù hợp với định hướng quy hoạch mới được Chính phủ phê duyệt, PMUMT đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận giao bổ sung nhiệm vụ cho PMUMT tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án đường sắt đoạn tuyến từ Cần Thơ đến Cà Mau. Cho phép thực hiện nghiên cứu tổng thể tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau.