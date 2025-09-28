Thông tin mưa lớn gây sạt lở đá làm 'tê liệt' Quốc lộ 28B là chưa chính xác 28/09/2025 14:53

(PLO)- Trưa 28-9, đơn vị thi công đã chặn hai đầu Quốc lộ 28B để nổ mìn phá đá, sau đó khoảng 30 phút đã thông xe trở lại bình thường.

Chiều 28-9, trao đổi với PLO, ông Bùi Sĩ Cường, Giám đốc điều hành gói thầu XD01, dự án Quốc lộ 28B cho biết thông tin "Một đoạn Quốc lộ 28B bị sạt lở đá từ trên đồi xuống khiến nhiều phương tiện không lưu thông được" là không chính xác.

Theo ông Cường, trưa cùng ngày, đơn vị thi công đã tạm thời chặn hai đầu đường để tiến hành nổ mìn phá đá và đã thông đường, đi lại bình thường sau 30 phút.

Đơn vị thi công chặn hai đầu một đoạn Quốc lộ 28B để nổ mìn phá đá.

Trước đó, một số người chia sẻ thông tin do mưa lớn, đá từ trên đồi đổ xuống, sạt lở khiến lưu thông qua Quốc lộ 28B ùn tắc nghiêm trọng, nên nhiều người từ hướng Phan Thiết đi Đà Lạt (Lâm Đồng) đã chọn lưu thông theo Quốc lộ 28 và Quốc lộ 27 (Khánh Hòa).

Huy động cơ giới dọn dẹp hiện trường vụ nổ mìn phá đá.

Được biết sau khi nổ mìn phá đá, đơn vị thi huy động cơ giới đến dọn dẹp lòng đường và khoảng 30 phút, Quốc lộ 28B đã lưu thông bình thường.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B có chiều dài khoảng 69km, điểm đầu tại Km0+000, giao Quốc lộ 1 tại Km1656+900; điểm cuối tại Km68+100 - Ngã ba Tahine giao với Quốc lộ 20 tại Km185+690 (Đức Trọng, Lâm Đồng).

Khoảng 30 phút, Quốc lộ 28B đã lưu thông bình thường trở lại.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.435 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Quốc lộ 28B là tuyến đường ngắn nhất nối liền Lâm Đồng với Quốc lộ 1, đường bộ cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 20 …