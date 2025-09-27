Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng về sự cố trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 27/09/2025 14:04

(PLO)- Theo Bộ Xây dựng, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hiện đang trong thời gian bảo hành và đã yêu cầu có giải pháp khắc phục đảm bảo ổn định lâu dài.

Ngày 26-9, Bộ Xây dựng đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình khắc phục do mưa lớn gây sạt lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị sạt lở mép nền đường.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản ngày 16-9-2025 về việc kiểm tra, xử lý tình trạng xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho biết cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài khoảng 100,6 Km (từ Km134+000 đến Km234+617), đã được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng nghiệm thu vào ngày 15-1-2024.

Công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng ngày 10-6-2024 hiện đang trong thời gian bảo hành, thời hạn bảo hành là 24 tháng.

Một đoạn cao tốc bị sạt lở sát mép đường.

Thời gian qua, thời tiết tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn biến phức tạp, xuất hiện mưa lớn kéo dài liên tục, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an toàn công trình trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đặc biệt, tại các vị trí Km213+750 (phải tuyến), Km213+850 (phải tuyến), Km215+300 (phải tuyến), Km215+620 (phải tuyến) thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra hiện tượng xói lở mái taluy tại các vị trí nêu trên.

Ngay sau khi bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 7, các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường khẩn trương khắc phục các hư hỏng; đồng thời chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam triển khai các biện pháp cảnh báo, phân luồng và khắc phục bước đầu để đảm bảo an toàn giao thông và ngăn chặn các hư hỏng lan rộng.

Đơn vị quản lý, bảo trì đang khắc phục sự cố.

“Thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình có giải pháp khắc phục đảm bảo ổn định lâu dài, đồng thời rà soát toàn dự án để kịp thời phát hiện các vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng mưa bão nhằm có giải pháp xử lý đảm bảo dự án khai thác an toàn, thông suốt”, báo cáo nêu.

Trước đó, sau trận mưa lớn ngày 13-9, tại Km213 - Km214 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xuất hiện nhiều điểm xói lở, tạo hàm ếch sát mép nền đường. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Quản lý Dự án 7 đã cử cán bộ thường trực tại hiện trường, phối hợp với đơn vị quản lý, bảo trì tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xử lý các vị trí hư hỏng, tiến hành gia cố tại vị trí có nguy cơ sạt trượt, tạo hàm ếch.

Một số cây cầu bị nứt vỡ lớp bê tông bảo vệ, bu lông khe co giãn đứt gãy.

Đơn vị bảo trì đã trực tiếp rà soát hiện trường và phát hiện một số đoạn có gờ chắn nước bị đọng nước bên lề. Để không cho nước chảy vào nền đường, đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị bảo trì đã khơi thông dòng chảy bằng cách đục phá một đoạn ngắn gờ chắn để thoát nước. Đây chính là nguyên nhân gây xói lở cục bộ, tạo hàm ếch.

Ngoài xói lở, trước đó từ tháng 3 đến tháng 4-2025, nhiều cây cầu trên tuyến như cầu Suối Sâu (Km198+259,5) và cầu Chợ Đạm (Km195+105,415), đã bị nứt vỡ lớp bê tông bảo vệ, bu lông khe co giãn đứt gãy… gây lo ngại lớn về an toàn giao thông mà PLO đã phản ảnh.

Giải thích về sự cố này, Ban Quản lý dự án 7 cho rằng do quá trình lắp đặt công nhân chưa siết chặt bu lông, cộng thêm rung động khi xe chạy. Đây không phải lỗi hệ thống, biện pháp xử lý là siết chặt lại bu lông…