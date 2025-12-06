Vì sao gần 3 năm vẫn chưa tháo dỡ được trạm thu phí trên quốc lộ 51 ? 06/12/2025 16:32

(PLO)- Dừng thu phí từ 13-1-2023 nhưng đến nay, các trạm thu phí trên quốc lộ 51 vẫn còn tồn tại. Việc tháo dỡ bị vướng hợp đồng tín dụng giữa nhà đầu tư và các ngân hàng tài trợ dự án.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề nghị Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ chỉ đạo Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC - nhà đầu tư), Khu Quản lý đường bộ IV khẩn trương tháo dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51 trước ngày 15-12-2025.

Sau thời điểm này, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức tháo dỡ để đảm bảo an toàn giao thông.

Liên quan đến dự án trên, cử tri TP.HCM cũng vừa kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm việc tháo dỡ, do sự tồn tại của trạm thu phí đang gây cản trở, ảnh hưởng đến lưu thông của người dân và doanh nghiệp.

Về vấn đề trên, đại diện Bộ Xây dựng cho biết dự án mở rộng quốc lộ 51 được đầu tư theo hình thức BOT trên địa phận tỉnh Đồng Nai và TP.HCM đã dừng thu phí từ ngày 13-1-2023. Bộ đã chỉ đạo Cục Đường bộ đàm phán tổng cộng 24 phiên để xử lý các khó khăn, vướng mắc theo nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Dù tuyến quốc lộ 51 dừng thu phí, nhưng gần 3 năm qua trạm vẫn chưa thể phá bỏ. Ảnh: K.LY

BVEC đã bàn giao tuyến quốc lộ 51 cho cơ quan có thẩm quyền quản lý. Tháng 4-2025, sau khi Bộ Tài chính ban hành quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Xây dựng đã bàn giao tuyến đường cho UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý.

Tuy nhiên, các trạm thu phí trên quốc lộ 51 hiện vẫn chưa được bàn giao. Nguyên nhân là các trạm này liên quan đến hợp đồng tín dụng mà BVEC đã ký với các ngân hàng tài trợ cho dự án BOT, nên doanh nghiệp chưa thể hoàn tất thủ tục bàn giao tài sản.

Tại phiên đàm phán ngày 4-11 vừa qua, BVEC cam kết sẽ làm việc với các ngân hàng để thống nhất nội dung liên quan đến việc tháo dỡ trạm thu phí.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Đường bộ phối hợp với BVEC nhằm sớm nhận bàn giao các trạm thu phí, làm cơ sở triển khai thủ tục tháo dỡ khi đủ điều kiện…”- đại diện Bộ Xây dựng cho hay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân dẫn tới việc đàm phán giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp kéo dài gần 3 năm qua là do nhà đầu tư cho rằng việc thu phí trên quốc lộ 51 chưa hoàn được vốn đầu tư dự án. Nên nhiều năm qua trạm này vẫn là tài sản của doanh nghiệp.