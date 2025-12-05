Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM cấm phương tiện lưu thông, người dân chú ý 05/12/2025 20:04

(PLO)- Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị cấm hoặc hạn chế lưu thông để phục vụ Giải Marathon Quốc tế, người dân được khuyến cáo theo dõi phân luồng và di chuyển theo hướng dẫn của CSGT.

Ngày 5-12, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo kế hoạch điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều tuyến đường trung tâm TP để phục vụ Giải Marathon Quốc tế TP.HCM lần thứ 8, diễn ra ngày 7-12-2025.

Cấm đường quanh Thảo Cầm Viên từ 0 giờ ngày 6-12

Theo CSGT, khu vực xuất phát của giải chạy nằm trước Thảo Cầm Viên trên đường Lê Duẩn và Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Vì vậy, từ 0 giờ ngày 6-12 đến 13 giờ ngày 7-12, toàn bộ đoạn Lê Duẩn (Đinh Tiên Hoàng – Nguyễn Bỉnh Khiêm) và đoạn Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Hữu Cảnh) sẽ cấm tất cả phương tiện.

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM cấm lưu thông để phục vụ Giải Marathon Quốc tế 2025. Ảnh: ĐÀO TRANG

Người dân sống trong khu vực vẫn được lực lượng chức năng hướng dẫn ra vào nhà. Du khách vào Thảo Cầm Viên được chuyển hướng sang cổng Nguyễn Thị Minh Khai.

Người dân có thể đi theo các tuyến thay thế như Nguyễn Thị Minh Khai – Xô Viết Nghệ Tĩnh hoặc Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng.

Điểm về đích đặt tại Empire City, phường An Khánh. Hạn chế xe máy trên đường Võ Văn Kiệt vào sáng 7-12.

Từ 3 giờ 15 sáng 7-12, để phục vụ vận động viên cự ly 42 km, xe hai bánh sẽ bị cấm lưu thông trên làn xe máy ven sông đường Võ Văn Kiệt (hướng từ Quận 6 cũ về trung tâm), đoạn từ Cao Văn Lầu đến hầm sông Sài Gòn.

Xe máy được hướng dẫn rẽ vào Cao Văn Lầu rồi tiếp tục lưu thông qua Phạm Đình Hổ để vào trung tâm.

Hạn chế lưu thông trên các lộ trình thi đấu

Trong thời gian diễn ra giải chạy, các phương tiện sẽ bị hạn chế di chuyển trên những tuyến thuộc lộ trình của bốn cự ly: 5 km, 10 km, 21 km và 42,195 km. Lực lượng CSGT và điều tiết giao thông sẽ hướng dẫn người dân lưu thông theo phần đường còn lại.

Cự ly 5 km (5 giờ 15 phút): Xuất phát từ Thảo Cầm Viên – Công xã Paris – Đồng Khởi – Ngô Đức Kế – Công trường Mê Linh – Tôn Đức Thắng – Cầu Ba Son – Trần Bạch Đằng – N19 – N20 – Nguyễn Thiện Thành – về đích Empire City.

Cự ly 10 km (05 giờ): Di chuyển qua các tuyến trung tâm như Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt… trước khi về Thủ Thiêm và kết thúc tại Empire City.

Cự ly 21 km (4 giờ 15 phút): Lộ trình tương tự tuyến 10 km nhưng kéo dài đến khu vực Mai Chí Thọ – cầu Cá Trê rồi quay đầu về hướng Empire City.

Cự ly 42,195 km (3 giờ 30 phút): Đây là tuyến dài nhất, đi qua nhiều tuyến trung tâm, hầm vượt sông Sài Gòn, đường ven sông Võ Văn Kiệt, Nguyễn Hữu Cảnh, Thủ Thiêm, Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên, Quách Giai… trước khi về đích.

CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ khi đi qua khu vực tổ chức giải, đặc biệt tại các nhánh cầu đổ xuống đường Võ Văn Kiệt, và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Phòng CSGT cho biết sẽ điều chỉnh phân luồng linh hoạt nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.