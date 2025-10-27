Quảng Ngãi mưa lớn trên 800 mm, sạt lở, cô lập nhiều khu dân cư 27/10/2025 12:23

(PLO)- Lượng mưa lên đến trên 800 mm trút xuống nhiều địa phương ở Quảng Ngãi gây lũ lụt, sạt lở, cô lập hàng trăm hộ dân.

Theo báo cáo nhanh lúc 11 giờ ngày 27-10 của Chi cục Thủy lợi- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 25-10 đến 10 giờ ngày 27-10, trên địa bàn tỉnh này có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to, tập trung chủ yếu tại các xã phía Đông.

Mưa lớn làm sạt lở nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ngãi.

Lượng mưa trên 800 mm

Lượng mưa tại một số trạm như Trà Thanh 801 mm, Sơn Trà 593 mm, Hương Trà 523 mm, Trà Hiệp 556 mm, Trà Nham 477 mm, Ba Điền 347 mm, Trà Tân 316 mm, Sơn Bua 300 mm, Trà Tây 1 298 mm.

Lúc 9 giờ sáng 27-10, mực nước sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ ở mức trên báo động 1 là 0,3 m. Dự báo, khả năng mực nước trên các sông tiếp tục lên và cao hơn báo động cấp 2, các sông nhỏ như Vệ, Trà Câu, Trà Bồng lên xấp xỉ báo động 3.

Nhiều cây cầu dọc các sông đã bị ngập.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị ngập lụt. Nhiều cây cầu, ngầm tràn bắc qua qua các sông Vệ, Trà Khúc, Trà Bồng bị ngập. Một số cầu bị ngập sâu như cầu tràn Thạch Nham bị ngập trên 1,6 m... Các lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông.

Gần 500 hộ dân bị cô lập

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi sạt lở đất, gây chia cắt. Tại xã Đăk Plô, gần 500 hộ với 1.500 người bị cô lập. Chính quyền xã đã khẩn trương sơ tán 26 hộ với 116 người ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Sạt lở làm đường vào xã Đăk Plô bị chia cắt.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, chia cắt nhiều tuyến giao thông huyết mạch vào trung tâm xã này. Hiện chính quyền địa phương đã căng dây, biển cảnh báo tại các khu vực ngập lụt, sạt lở nguy hiểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Hiện nhiều đường trên địa bàn xã Đăk Plô bị sạt lở, giao thông bị chia cắt như đường từ thôn Đăk Roóc Nầm đến UBND xã, đường ĐH81 từ thôn Măng Khên đến UBND xã, đường ĐH83, các tuyến từ thôn Peng Lang đi thôn Đăk Boók.

Nhiều tuyến giao thông trọng điểm ở các xã phía tây tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, tê liệt.

“Các đường này bị sạt lở khiến 449 hộ với hơn 1.500 người ở các thôn Đăk Boók, Peng Lang, Bung Tôn, Bung Koong bị cô lập. UBND xã Đăk Plô đã cử lực lượng bám sát thông tin tại bốn thôn này, sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men khi người dân có nhu cầu”- ông Vĩnh thông tin.

Chính quyền địa phương huy động máy móc dọn dẹp, khơi thông đường trong đêm.

Theo ông Vĩnh, khi thời tiết ổn định, chính quyền địa phương sẽ huy động máy móc, thiết bị vào khắc phục các điểm sạt lở nhằm sớm thông tuyến giao thông. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào thời tiết, bởi nếu đưa máy móc vào lúc mưa lớn, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra sẽ rất nguy hiểm.

Cũng tại xã Đăk Plô, do mưa lớn cùng với nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến suối dâng cao, gây nguy hiểm cho hàng chục hộ dân ở thôn Bung Tôn. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 26 hộ với 116 người đến nơi ở tạm để đảm bảo an toàn.