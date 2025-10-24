Cả chục hồ thủy lợi ở Quảng Ngãi xuống cấp, người dân thấp thỏm trong mùa mưa 24/10/2025 18:05

Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 213 hồ thủy lợi, thủy điện, đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, hiện có 12 hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm nay.

Hồ chứa hư hỏng, dân lo mất an toàn

Hồ Nam Bình Hạ (xã Bình Sơn) được xây dựng từ năm 1979, dung tích khoảng 30.000 m³, phục vụ tưới tiêu cho hơn 70 ha lúa và hoa màu. Sau nhiều năm sử dụng, hồ bị bồi lấp nặng, thân đập nứt gãy, thấm nước, cửa cống hư hỏng không thể vận hành.

Các cửa cống của hồ Nam Bình Hạ bị hư hỏng, không đảm bảo điều tiết nước.

Ông Phạm Trung Cương (thôn Nam Bình 1, xã Bình Sơn) chia sẻ: “Hồ này từng giúp bà con chủ động nước tưới, giờ bồi lấp nặng, mùa khô không đủ nước, mùa lũ thì lại không tích được nước. Sinh kế bà con bị ảnh hưởng cả hai mùa".

Xã Bình Sơn có 8 hồ đập, hiện đã ghi nhận 2 hồ bị bồi lấp, thân đập hư hỏng, gây khó khăn cho việc tích trữ nước tưới vào mùa khô và nguy hiểm trong mùa mưa lũ.

Ông Võ Quốc Nam, Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn, cho biết địa phương có tám hồ đập, trong đó hai hồ bị hư hỏng nặng.

“Xã đã lập đoàn kiểm tra toàn bộ các hồ đập, lập phương án ứng phó và sẵn sàng di dời dân khi có tình huống bất thường” - ông Nam nói.

Tương tự, sau 24 năm khai thác, dưới tác động của thiên tai, bão lũ, hồ Phượng Hoàng (xã Đông Sơn) cũng xuống cấp nghiêm trọng. Đập hạ lưu bị thấm nước, tràn xả lũ và kênh dẫn bị xói lở, gãy đổ, kè đá bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập cao.

Thân đập Hồ Phượng Hoàng xuất hiện nhiều điểm rò rỉ nước.

Anh Võ Văn Dân (thôn Nhơn Hòa 2, xã Đông Sơn) nói rằng hồ này từng vỡ đập một lần vào năm 2001, sau đó được xây lại. Nay lại hư hỏng, bà con rất sợ khi mùa mưa đến. Anh mong chính quyền sớm sửa chữa để đảm bảo an toàn.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, hồ Phượng Hoàng là công trình hư hỏng nặng nhất trong số nhiều hồ đập đã cũ. Tuy nhiên, kinh phí sửa chữa lớn nên xã đã đề nghị cấp trên hỗ trợ.

"Trước mắt, xã lập danh sách các hộ dân ở hạ lưu để chủ động di dời khi mưa lớn kéo dài" - ông Tuấn nói.

12 hồ xuống cấp, cần hơn 165 tỉ đồng để sửa chữa

Ngoài hai hồ nói trên, nhiều công trình khác như hồ Suối Khoai, Trung Tín (xã Vạn Tường), hồ Hóc Tùng, Hóc Lùng (xã Thọ Phong)… cũng có dấu hiệu mất an toàn, như đập đất thẩm lậu, mái bị xói mòn, tràn xả lũ bị thu hẹp, cửa cống hư hỏng hoặc không có van điều tiết.

Kè đá hồ Phượng Hoàng bị bong tróc, mất liên kết, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập rất cao.

Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi, cho biết những năm qua, tỉnh đã được đầu tư nâng cấp nhiều công trình nhưng vẫn còn 12 hồ đập xuống cấp cần sửa chữa, nâng cấp.



"Sở đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm tra, đánh giá mức độ hư hại để có phương án xử lý, đồng thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 165 tỉ đồng để sửa chữa các hồ chứa xung yếu" - ông Phương nói.

Ông Phương nhấn mạnh các địa phương cần tăng cường kiểm tra, trực 24/24 trong mùa mưa lũ, kịp thời ứng phó và bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ lưu.