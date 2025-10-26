Xã vùng cao ở Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học, di dời dân vì sạt lở 26/10/2025 20:37

(PLO)- Xã Tây Trà Bồng cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn do có nhiều điểm sạt lở. Trong khi xã Đăk Plô di dời khẩn cấp 26 hộ dân vì tiềm ẩn nguy cơ lũ quét.

Tối 26-10, ông Bùi Thanh Dũng, Chủ tịch UBND xã Tây Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết địa phương đã gửi thông báo đến các trường mầm non, tiểu học và THCS về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng tránh nguy hiểm.

“Hiện trên địa bàn có nhiều điểm sạt lở núi, việc cho học sinh nghỉ học tạm thời là cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em và giáo viên”, ông Dũng nói.

Sạt lở, lũ xảy ra tại xã Đăk Plô khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Chính quyền cũng yêu cầu các trường thông báo rộng rãi đến phụ huynh, bố trí cán bộ trực, chủ động ứng phó các tình huống thời tiết xấu, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng chống thiên tai. Khi mưa ngớt, các trường phải khẩn trương dọn vệ sinh, khử khuẩn để sớm đón học sinh trở lại lớp.

Trên tuyến Quốc lộ 24C đoạn qua xã Tây Trà Bồng, ghi nhận ba điểm sạt lở lớn với hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống, vùi lấp mặt đường, gây cô lập cục bộ nhiều khu vực.

Tại xã Đăk Plô, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, mực nước suối dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét. Chính quyền đã di dời khẩn cấp 26 hộ dân với 116 nhân khẩu ở thôn Bung Tôn đến ở tạm nhà người thân để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô, cho hay địa phương đã hoàn tất việc sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng túc trực 24/24 tại các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Như PLO đã đưa tin, báo cáo mới nhất lúc 17 giờ ngày 26-10 của Chi cục thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to.

Từ ngày 25-10 đến 17 giờ 26-10, lượng mưa tại một số trạm như sau: Trà Thanh: 434 mm, Sơn Trà: 347 mm; Hương Trà: 247 mm, Trà Hiệp: 320 mm, Trà Nham: 202 mm, Đăk Choong: 242 mm, Trà Bùi: 254 mm; Mường Hoong: 227 mm; Trà Tây 2: 212 mm; Trà Tân: 225 mm.

Mưa lũ đã làm hư hỏng 2 căn nhà ở xã Tây Trà; sạt lở hội trường thôn Đông Sông, xã Đăk Plô với chiều dài khoảng 13m, sâu 3m; 30,5 ha diện tích đất canh tác bị sa bồi, thủy phá.

Tại xã Xốp, mưa lũ gây hư hỏng một số đập đầu mối, đường kênh dẫn nước; đường ống nước sinh hoạt bị hư hỏng, cuốn trôi khoảng 300m, loại đường kính 50 tại điểm Thôn Mô Mam...