Sạt lở đèo Lò Xo, hàng trăm ô tô mắc kẹt trong mưa 26/10/2025 15:12

Sáng 26-10, trên đèo Lò Xo xảy ra sạt lở đất, đá, cây cối tràn xuống đường khiến phương tiện không thể qua lại.

Theo thông tin, khoảng 9 giờ 45 cùng ngày, tại khu vực xã Đăk Plô và Đăk Pek, một khối đất đỏ rộng khoảng 5 m, cao gần 10 m từ triền núi bất ngờ sạt xuống, kéo theo nhiều cây cối, đất đá chắn ngang quốc lộ 14.

Dòng bùn đỏ loang dài gần 100 m, khiến hàng trăm ô tô bị ùn ứ, không thể di chuyển qua khu vực.

Hình ảnh sạt lở trên đèo Lò Xo vào sáng 26-10.

Ghi nhận tại hiện trường, mái taluy phía trên vị trí sạt lở có nhiều mảng đất trống, không có cây xanh che phủ, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa kéo dài.

Lãnh đạo UBND xã Đăk Pek, cho biết khối lượng đất đá trút xuống ước tính khoảng 300 m³.

“Các phương tiện không thể quay đầu vì tuyến tránh xa hơn 100 km, buộc phải chờ lực lượng chức năng thông tuyến”, vị lãnh đạo cho hay.

Hàng trăm ô tô kẹt lại, không thể di chuyển do sạt lở.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã điều động máy xúc và phương tiện cơ giới đến hiện trường để khắc phục, dọn dẹp đất đá để thông tuyến trở lại.

Đèo Lò Xo dài khoảng 37 km, nằm trên quốc lộ 14, nối các xã vùng tây Quảng Ngãi với Đà Nẵng. Được xem là đoạn đèo hiểm trở, thường xuyên xảy ra sạt lở và tai nạn trong mùa mưa bão.

Sạt lở kéo theo nhiều đất, đá, cây cối tràn xuống đường.

Cùng thời điểm, tại Quảng Ngãi, mưa lớn từ rạng sáng 26-10 đã gây ngập cục bộ nhiều khu vực.

Trong nội thành, lượng mưa đo được từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng cùng ngày lên tới 83,6 mm tại phường Nghĩa Lộ và 86 mm ở phường Trương Quang Trọng.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường như: Phan Đình Phùng, Lê Lợi, Quang Trung ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Tại huyện Bình Sơn cũ, nước sông Trà Bồng dâng cao, tràn qua cầu Xi Phông. Chính quyền phải đóng barie hai đầu cầu và hướng dẫn người dân đi đường khác để đảm bảo an toàn.



Cầu bắc qua sông Trà Bồng bị ngập, chính quyền đã cấm di chuyển qua cầu.