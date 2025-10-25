Vụ xe tải rơi khỏi Quốc lộ 14C làm 4 người thương vong: Hai nạn nhân xuất viện 25/10/2025 12:04

(PLO)- Hai người bị thương trong vụ xe tải chở gạch men mất lái, lao xuống mái taluy âm trên Quốc lộ 14C đã được xuất viện sau quá trình điều trị.

Ngày 25-10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, hai nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lật xe trên Quốc lộ 14C (đoạn qua địa phận xã Rờ Kơi) xảy ra vào ngày 23-10 đã được xuất viện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hai nạn nhân là ông Huỳnh Minh Đường (52 tuổi, trú xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk) và anh Lê Phạm Thủy (38 tuổi, trú xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk).

Theo ông Đặng Văn Đào, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm, chụp X-quang kiểm tra tổng thể và không phát hiện tổn thương nội tạng hay gãy xương.

Các lực lượng chức năng giải cứu các nạn nhân bị tai nạn.

Đến ngày 24-10, sức khỏe cả hai ổn định nên được cho xuất viện.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, anh Thủy kể, buổi trưa sau khi ăn cơm xong, anh nằm nghỉ ở giường phía sau cabin.

Anh Thuỷ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn thảm khốc.

Gần 13 giờ ngày 23-10, anh giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng ông Đường hét lớn. Lúc đó, xe rung lắc dữ dội, anh chưa kịp phản ứng thì xe tông mạnh vào hộ lan rồi lao thẳng xuống mái taluy âm.

“Mọi thứ khi đó hỗn loạn. Tôi cố gắng nhoài người về phía trước, đập vỡ cửa kính rồi chui ra ngoài kêu cứu. May mắn tôi và anh Đường thoát chết, riêng vợ chồng anh ĐVT và chị ĐTH đã tử vong”- anh Thủy kể, giọng vẫn run run khi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử.

Hiện sức khoẻ của cả hai người sống sót sau tai nạn đã ổn định.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 23-10, xe tải mang biển số 47A-29… do ông Huỳnh Minh Đường điều khiển, chở theo ông ĐVT (45 tuổi), bà ĐTH (43 tuổi, là vợ ông T, cùng trú tỉnh Gia Lai) và anh Lê Phạm Thủy, cùng khoảng 15 tấn gạch men, lưu thông trên Quốc lộ 14C theo hướng từ xã Rờ Kơi đi xã Mô Rai.

Khi đến Km23+300, đoạn qua xã Rờ Kơi, xe bất ngờ mất lái, lao sang bên phải đường rồi rơi xuống mái taluy âm sâu gần 30 m. Cú lao mạnh khiến cabin và phần thân xe bị hư hỏng nặng, gạch men văng tung tóe khắp khu vực.

Lực lượng chức năng cẩu chiếc xe tải gặp nạn lên đường.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông T và bà H tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong cabin; ông Đường và anh Thủy bị thương nặng, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Nhận được thông tin, UBND xã Rờ Kơi chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành phá cửa cabin để cứu người bị thương và đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe tải rơi xuống vực sâu khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, máy móc cứu hộ để đưa xe tải 15 tấn lên mặt đường.

Đến hơn 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã dùng xà beng, cưa sắt cắt cửa cabin để đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.