Thưởng 'nóng' công an xã bắt nhanh nghi phạm dùng dao tấn công hai người 24/10/2025 17:49

(PLO)- Lực lượng công an xã Đăk Hà (Quảng Ngãi) truy bắt nghi phạm chỉ sau 17 giờ gây án, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Chiều 24-10, UBND xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức gặp gỡ, khen thưởng "nóng" lực lượng Công an xã Đăk Hà vì có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng bắt giữ nghi phạm chém hai người bị thương tại một khu nhà trọ.

UBND xã Đăk Hà tổ chức gặp gỡ, khen thưởng nóng lực lượng Công an xã Đăk Hà.

Trước đó, khoảng 19 giờ 6 phút ngày 23-10, tại khu nhà trọ thuộc tổ dân phố 2B (xã Đăk Hà), Mai Xuân Tùng (48 tuổi, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) dùng dao tấn công chị NTT (47 tuổi, quê Quảng Ngãi) và anh VCH (37 tuổi, quê Cà Mau).

Hậu quả khiến chị T. và anh H. bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án xong, đối tượng bỏ trốn, gây hoang mang dư luận địa phương.



Ông Nguyễn Minh Vương, Chủ tịch UBND xã Đăk Hà, cho biết ngay sau khi nhận tin báo, ông đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác truy bắt.

Lực lượng Công an xã Đăk Hà nhanh chóng phối hợp với các địa phương lân cận truy tìm đối tượng và báo cáo Công an tỉnh hỗ trợ.

Nghi phạm Mai Xuân Tùng (bên phải ảnh) tại trụ sở công an.

Nhờ triển khai đồng bộ, chỉ sau khoảng 17 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm Mai Xuân Tùng.

“Nghi phạm được bắt nhanh thể hiện lực lượng công an xã được tổ chức mạnh, tinh nhuệ, bám sát địa bàn. Việc khen thưởng nhằm động viên, khích lệ tinh thần, đồng thời mong muốn lực lượng công an xã tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, giữ bình yên cho người dân”- ông Nguyễn Minh Vương nhấn mạnh.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.