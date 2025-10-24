Hành trình trốn chạy của nghi phạm chém trọng thương 2 người ở Quảng Ngãi 24/10/2025 16:50

(PLO)- Sau khi chém trọng thương hai người ở Quảng Ngãi, nghi phạm di chuyển nhiều hướng để lẩn trốn.

Ngày 24-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ Mai Xuân Tùng (48 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra vụ chém trọng thương hai người tại xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi tối 23-10.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lúc 19 giờ 06 ngày 23-10, Tùng cầm dao rựa đi vào phòng trọ, nơi ở của bà Nguyễn Thị T (47 tuổi, ngụ phường Đắk Cấm, Quảng Ngãi) và ông Võ Chí H (37 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau). Tùng dùng dao rựa chém người trong phòng. Sau khi chém người, Tùng tẩu thoát.

Mai Xuân Tùng bị bắt trên xe khách.

Bước đầu, xác định ông H bị một vết thương trên bụng và đầu, bà T bị nhiều vết thương vùng đầu và mặt.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường; đồng thời nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy vết nghi phạm.

Mai Xuân Tùng tại cơ quan công an.

Sau khi gây án, Tùng chạy trốn về hướng cửa khẩu Bờ Y. Thời điểm này, Phòng Cảng sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều tổ công tác truy tìm nghi phạm. Trên đường đến cửa khẩu Bờ Y lẩn trốn, phát hiện bị lực lượng công an đang truy tìm, Tùng đón xe khách về Gia Lai lẩn trốn.

Ngày 24-10, Tùng đi xe khách biển số tỉnh Bình Định cũ chạy trên đường Hồ Chí Minh hướng từ xã Bờ Y đi xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi.

Nắm thông tin, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng triển khai chốt chặn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đăk Tô. Đến 11 giờ 36 phút cùng ngày, lực lượng công an phát hiện, dừng kiểm tra xe khách trên, khống chế, bắt giữ Mai Xuân Tùng.