Nghi phạm chém 2 người trọng thương ở Quảng Ngãi bị bắt trên xe khách 24/10/2025 13:10

Trưa 24-10, thông tin với PLO, lãnh đạo UBND xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết công an đã bắt giữ Mai Xuân Tùng (48 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) khi người này đang lẩn trốn. Tùng là nghi phạm chém hai người trọng thương tại xã Đăk Hà tối 23-10.

Theo lãnh đạo xã Đăk Hà, nghi phạm Mai Xuân Tùng bị bắt giữ tại xã Đăk Tô vào khoảng 12 giờ trưa nay khi đang trên đường bỏ trốn bằng xe khách.

Nguồn tin cho biết, qua quá trình truy xét, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định Tùng đang di chuyển trên một xe khách qua xã Đăk Tô nên phối hợp với Công an địa phương, đón lõng, kiểm tra phương tiện và bắt giữ.

Nghi phạm Mai Xuân Tùng.

Trước đó, tối 23-10, tại tổ dân phố 2B, xã Đắk Hà xảy ra vụ người bị chém trọng thương. Trích xuất camera an ninh cho thấy lúc 19 giờ 06 cùng ngày, một người đàn ông cầm dao rựa đi vào phòng trọ nơi hai nạn nhân ở. Nghi phạm được nhanh chóng xác định là Mai Xuân Tùng. Nguyên nhân ban đầu xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Hai nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Công an xã Đắk Hà huy động lực lượng để truy xét nóng hướng di chuyển của nghi phạm, phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường.