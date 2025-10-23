Công an tung quân truy bắt kẻ làm 2 người trọng thương ở Quảng Ngãi 23/10/2025 23:17

(PLO)- Hiện công an đang tổ chức các mũi trinh sát, truy bắt kẻ làm hai người trọng thương ở Quảng Ngãi.

Khuya 23-10, lãnh đạo xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an xã Đăk Hà đang phối hợp Công an phường Đăk Cấm và Công an tỉnh Quảng Ngãi truy bắt hung thủ làm hai người trọng thương xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin, vụ việc xảy ra vào tối cùng ngày tại một căn nhà thuộc địa bàn xã Đăk Hà.

Tại đây, người dân phát hiện hai nạn nhân gồm một nam và một nữ bị thương tích. Trong đó, người nam ở trước nhà, người nữ nằm trong nhà.

Hiện trường vụ án

Nhận tin báo, Công an xã Đăk Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc, phối hợp công an các địa phương lân cận và Công an tỉnh truy bắt kẻ gây ra vụ án.

Theo lãnh đạo UBND xã, nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn tình cảm giữa ba người, trong đó có hai nạn nhân. Cả hai nạn nhân đang được cấp cứu. "Hiện Công an vẫn đang truy tìm hung thủ”- lãnh đạo UBND xã thông tin.