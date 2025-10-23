Vụ tờ vé số trúng 2 tỉ bị rách: Công an Quảng Ngãi giám định thế nào? 23/10/2025 16:46

(PLO)- Công an Quảng Ngãi sử dụng nhiều biện pháp giám định hiện đại để đi đến kết luận tờ vé số trúng 2 tỉ đồng bị rách không tẩy xóa, sửa chữa.

Ngày 23-10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đã chi trả tiền trúng thưởng giải đặc biệt cho tờ vé số trúng 2 tỉ nhưng bị rách của ông PDL (45 tuổi, ngụ xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Đây là kết quả sau khi Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương giám định tờ vé số trúng 2 tỉ bị rách do mưa ướt. Từ kết quả giám định, người dân được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai trả thưởng gần 2 tỉ đồng.

Tờ vé số trúng 2 tỉ nhưng bị rách do mưa ướt.

Để có được kết quả khách quan, khoa học, chính xác, các giám định viên tài liệu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng các phương pháp giám định hiện đại.

Cụ thể, sử dụng kính hiển vi có độ phân giải cao, thiết bị giám định kỹ thuật tài liệu sử dụng các nguồn ánh sáng đa bước sóng, máy ảnh độ phân giải cao tích hợp, ngoài ra còn sử dụng các kỹ thuật như phân tích hóa học giấy, mực kiểm tra dưới ánh sáng hồng ngoại, tử ngoại (UV), phóng đại vị trí bị rách dưới kính hiển vi để đánh giá mức độ khớp…

Giám định viên Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để giám định tờ vé số.

Qua đó, giám định viên tài liệu thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận: “Chữ số in trên tờ vé số mang số dự thưởng không phát hiện dấu vết tẩy xóa, sửa chữa; Tờ vé số dự thưởng bị rách một phần chính giữa với cuống vé do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai phát hành là do cùng một bản in ra”.

Từ kết quả giám định, ngày 23-10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã trả thưởng cho ông PDL - người sở hữu tờ vé số trúng giải độc đắc nhưng bị rách, sau khi xác minh đủ điều kiện nhận thưởng.

Theo ông L, ông đã nhận hơn 1,8 tỉ đồng sau khi trừ thuế, đồng thời khẳng định không chi bất kỳ khoản phí nào cho cá nhân hay tổ chức để được nhận thưởng.

Trước đó, PLO thông tin, ngày 26-9, Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng kỳ K39-25 với số trúng giải độc đắc là 996946. Ông PDL (ngụ xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) may mắn sở hữu tờ vé trúng thưởng này. Tuy nhiên, do gặp mưa lớn, tờ vé bị ướt, rách chính giữa, dẫn đến tình trạng không đủ điều kiện lĩnh thưởng theo quy định ban đầu của công ty xổ số.

Đoàn công tác của Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai đã đến Quảng Ngãi để xác minh. Các bên liên quan bao gồm đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, người bán vé trực tiếp đều xác nhận tính chân thực của việc phát hành và bán vé cho ông PDL.

Bản lưu cùi vé tại Văn phòng Quảng Ngãi của công ty cũng khớp với tờ vé bị rách. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch và tránh gian lận, công ty đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiến hành giám định kỹ thuật tài liệu.