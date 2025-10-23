Công ty xổ số chính thức trả thưởng cho tờ vé số bị rách ở Quảng Ngãi 23/10/2025 14:08

(PLO)- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai, xác nhận đã chi trả tiền trúng thưởng giải đặc biệt cho tờ vé số của ông PDL, ngụ tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 23-10, trao đổi với PLO, ông Lê Thành Chương, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai xác nhận công ty đã chính thức chi trả tiền trúng thưởng giải đặc biệt cho tờ vé số của ông PDL (45 tuổi, ngụ xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Đây là kết quả sau nhiều ngày đoàn công tác của công ty làm việc với khách hàng, tiến hành xác minh và giám định tờ vé số bị rách từ cơ quan chức năng.

Ông PDL đã được nhận tiền chi trả tờ vé số trúng giải đặc biệt.

Chủ nhân tờ vé số trúng thưởng là ông PDL, xác nhận đã nhận hơn 1,8 tỉ đồng sau khi trừ thuế. Đồng thời, khẳng định không chi bất kỳ khoản phí nào cho cá nhân hay tổ chức để được nhận thưởng

Trước đó, ông Chương, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai, cho biết: Theo Thông tư 75, điều kiện chi trả thưởng yêu cầu tờ vé số phải “nguyên hình, nguyên khổ” và có xét đến yếu tố khách quan.

“Tờ vé số trúng thưởng bị rách còn nguyên khổ chứ không nguyên hình, chữ số dự thưởng vẫn còn nguyên. Do vậy, việc giám định là cần thiết để có cơ sở xem xét trả thưởng do điều kiện khách quan gây nên, đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho khách hàng”, ông Chương nói.