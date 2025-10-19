Công ty xổ số Gia Lai nêu hướng giải quyết tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách 19/10/2025 10:13

(PLO)- Lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, cho biết sẽ giải quyết đúng quy định và đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng trúng giải đặc biệt.

Ngày 19-10, trao đổi với PLO về vụ việc tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách ở tỉnh Quảng Ngãi, ông Trương Văn Thiêng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai, cho biết: “Chưa thể vội khẳng định tờ vé số có được nhận thưởng hay không. Công ty sẽ giải quyết đúng quy trình, quy định pháp luật; đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho khách hàng”.

Tờ vé số bị lủng, chưa được trả thưởng

Chủ nhân tờ vé số giải đặc biệt là ông PDL (45 tuổi, ngụ xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), tờ vé số ký hiệu K39-25 số 996946 – Xổ số kiến thiết Gia Lai ngày 26-9.

Thông tin ban đầu, ngày 25-9, trên đường đi làm về, ông L có mua một tờ vé số, rồi gấp lại bỏ vào túi quần cùng bao thuốc lá, gặp lúc trời mưa.

Tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách, mất một phần. Ảnh: NY.

Hôm sau, ông L dò kết quả và phát hiện tờ vé số của mình trúng giải đặc biệt và mang đến đại lý của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng.

Đại diện của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai cho rằng, tờ vé đã bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đó đã bị mất nên xác định tờ vé số của ông L không đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định.

Ngay sau đó, ông L đã có đề nghị Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai xem xét, giải quyết trả thưởng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt.

Sáng 19-10, lãnh đạo UBND xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết chính quyền đã nắm vụ việc một người dân địa phương trúng số nhưng không nhận được do tờ số bị rách. Xã đã cử cán bộ tìm hiểu thông tin, hướng dẫn người dân.

Làm theo quy trình, thấu tình đạt lý

Theo ông Trương Văn Thiêng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai, ban đầu đoàn công tác của công ty đã làm việc, lập biên bản và có công văn báo cáo lên UBND tỉnh Gia Lai, Hội đồng Giám sát chi trả vé số trúng thưởng.

Bước tiếp theo, người đứng đầu công ty sẽ ra quyết định. Do vậy, ông sẽ trực tiếp làm việc với các bên liên quan, làm theo quy trình và thấu tình đạt lý.

Để có quyết định cuối cùng, Công ty sẽ phối hợp, làm việc với cơ quan công an, tư pháp, VKS, chính quyền địa phương và người trúng thưởng.

Ông Thiêng nhìn nhận việc chi trả phải căn cứ theo Thông tư 75 và phải xét đầy đủ các yếu tố khách quan, thấu tình đạt lý.

“Trường hợp người nông dân mua tờ vé số, đút túi rồi đi làm đồng vô tình gặp mưa ướt… dẫn đến bị rách. Tờ vé số trúng thưởng mà không được trả thưởng thì rất tội cho bà con. Đây là tài sản rất lớn, cho nên mình làm phải đảm bảo đúng quy định và đảm bảo tính nhân văn”, ông Thiêng nói.