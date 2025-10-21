Chuyển công an giám định tờ vé số trúng 2 tỉ đồng bị rách ở Quảng Ngãi 21/10/2025 12:57

(PLO)- Sẽ chuyển công an giám định lại tờ vé số. Nếu thật, công ty sẽ hoàn thiện hồ sơ gửi các đơn vị, cân nhắc trả thưởng.

Liên quan đến vụ vé số trúng 2 tỉ nhưng bị rách ở Quảng Ngãi, sáng 21-10, ông PDL và người được ủy quyền đã có buổi làm việc với đại diện Công ty CSKT tỉnh Gia Lai.

Buổi làm việc diễn ra tại văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi của Công ty XSKT Gia Lai nhằm bổ sung thông tin, xem xét trả thưởng.

Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi của Công ty XSKT Gia Lai.

Anh PVT (36 tuổi, ở xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), đại diện cho ông PDL (người có tờ vé số trúng giải độc đắc), cho biết tại buổi làm việc, phía Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai yêu cầu người trúng thưởng cung cấp thông tin liên quan như: xác nhận nhân thân, cung cấp thông tin người bán tờ vé số trúng thưởng, thời gian mua tờ vé số, lý do vì sao tờ vé số bị rách…

“Ngay sau buổi làm việc, tôi và đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi đã đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để giám định tờ vé số trúng giải độc đắc. Dự kiến trong tuần này sẽ có kết quả”, anh T. nói

Luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Đoàn Luật sư TP Huế (VPLS nơi ông PDL yêu cầu trợ giúp pháp lý), cho biết sau buổi làm việc, phía công ty xổ số đề nghị thực hiện lại quy trình chuyển công an tiến hành giám định tờ vé số.

Chú thích

Trong trường hợp phía công an kết luận tờ vé là thật, công ty sẽ hoàn chỉnh hồ sơ gửi Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai xem xét, cho ý kiến. Nếu hội đồng có ý kiến thống nhất thì công ty sẽ trả thưởng cho khách hàng.

Để làm rõ thêm thông tin và quan điểm của công ty XSKT Gia Lai, PV nhiều lần liên hệ qua điện thoại với Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai nhưng không thành.

Như PLO đã thông tin, ngày 25-9, ông L có mua một tờ vé số, rồi gấp lại bỏ vào túi quần cùng bao thuốc lá, gặp lúc trời mưa. Hôm sau, ông L dò kết quả, phát hiện tờ vé số của mình trúng độc đắc và mang đến đại lý của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng.

Đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai cho rằng tờ vé đã bị thủng một phần chính giữa, phần rách rời đó đã bị mất nên xác định tờ vé số của ông L không đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định...