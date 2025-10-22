Vụ tờ vé số trúng thưởng bị rách ở Quảng Ngãi: Chờ Hội đồng Giám sát quyết định 22/10/2025 12:38

(PLO)-Sau khi có kết quả giám định tờ vé số trúng thưởng bị rách, Hội đồng Giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai sẽ quyết định việc có chi trả thưởng hay không.

Ngày 22-10, trao đổi với PLO, ông Lê Thành Chương, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai, cho biết đoàn công tác của công ty đã đến Quảng Ngãi làm việc với khách hàng có tờ vé số trúng thưởng bị rách để xem xét giải quyết chi trả thưởng.

“Hiện tại, chúng tôi đang chờ kết quả giám định từ phía Công an tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi hoàn tất quy trình, công ty sẽ có báo cáo lên Hội đồng Giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai xem xét, đưa ra quyết định cuối cùng”, ông Chương nói.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ, xem xét việc chi trả thưởng cho tờ vé số bị rách. Ảnh: LK.

Theo ông Chương, Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai gồm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm Chủ tịch Hội đồng; Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh là Phó Chủ tịch Hội đồng; cùng các thành viên, gồm UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Sở Tư Pháp, Công an tỉnh… và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai là thư ký Hội đồng.

Trước đó, ngày 20-10, đoàn công tác của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai và Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai tại Quảng Ngãi đã gặp, làm việc với khách hàng có tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng.

Qua xác minh và đối chiếu ban đầu, xác định tờ vé số trúng thưởng bị rách là vé thật, trùng khớp với bản lưu cùi vé do công ty phát ra.

Theo ông Chương, ban đầu phía công ty có văn bản trả lời khách hàng có vé số trúng thưởng “không đủ điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng” theo quy định tại Thông tư 75. Tuy nhiên, phía khách hàng đã có phản hồi, đề nghị xem xét để trả thưởng nên công ty mới tiến hành xác minh, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Theo Thông tư 75, điều kiện chi trả thưởng yêu cầu tờ vé số phải “nguyên hình, nguyên khổ” và có xét đến yếu tố khách quan.

“Tờ vé số trúng thưởng bị rách còn nguyên khổ chứ không nguyên hình, chữ số dự thưởng vẫn còn nguyên. Do vậy, việc giám định là cần thiết để có cơ sở xem xét trả thưởng do điều kiện khách quan gây nên, đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho khách hàng”, ông Chương nói.