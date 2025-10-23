Lật xe tải trên đèo Ngọc Vin, 4 người thương vong 23/10/2025 17:55

(PLO)- Vụ lật xe tải làm 2 người mắc kẹt trong cabin tử vong, 2 người bị thương nặng.

Chiều 23-10, ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong, hai người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe tải.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, xe tải BKS 47A-284.21 do ông Huỳnh Minh Đ (52 tuổi, trú xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở theo ba người và hàng hóa là gạch men, lưu thông trên quốc lộ 14C hướng từ xã Rờ Kơi đi xã Mô Rai.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Khi đến km23+300, đèo Ngọc Vin, xe tải bất ngờ mất lái, tông vào mép đường rồi lật nghiêng, ca bin bị biến dạng.

Vụ tai nạn khiến ông Đ và ông Lê Phạm Th (38 tuổi, trú xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk) bị thương nặng; hai người còn lại mắc kẹt trong cabin tử vong tại chỗ, hiện chưa xác định danh tính.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền và lực lượng công an xã Rờ Kơi phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và đưa hai nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Xe cẩu được điều tới hiện trường để đưa phương tiện ra ngoài.

Đến 16 giờ 15, lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực phá ca bin để đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.