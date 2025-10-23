Ngư dân Quảng Ngãi ‘cưỡi sóng’ ra khơi mùa biển động 23/10/2025 15:53

(PLO)- Tại bãi biển Phước Thiện, ngay sau khi bão tan, những ngư dân Quảng Ngãi đã vươn khơi, mang về nhiều mẻ lưới đầy ắp cá.

Sáng 23-10, tại bãi biển thôn Phước Thiện (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), bất chấp những cơn sóng lớn cuồn cuộn xô vào bờ, nhiều ngư dân Quảng Ngãi đã dong thúng ra khơi, cạnh đó một vài chiếc vừa cập bến, đầy ắp cá tươi.

Video: "Lộc trời" sau bão.

Những con sóng lớn cuồn cuộn xô vào bờ biển Phước Thiện.

Ngư dân Trương Văn Bảo (trú thôn Phước Thiện, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, thời tiết êm biển ít cá, nhưng khi có gió bão cá lại rất nhiều.

Giá cá mùa này cũng cao gấp đôi so với ngày thường nên ngư dân tranh thủ ra biển kiếm tiền.

“Mùa này cá nhiều nên ai cũng ham. Hôm nay "trúng mánh", được hơn 15kg cá liệt và cá kình… bán được hơn 1,2 triệu đồng”, anh Bảo khoe.

Chỉ sau khoảng 2 giờ ra khơi, những thuyền thúng nhỏ đã cập bờ, mang theo những tay lưới đầy cá.

Ngay cạnh biển, người mua, người bán hè nhau gỡ cá, khung cảnh thật tấp nập. Những con cá liệt, cá kình còn ánh bạc được gỡ bỏ riêng vào từng thùng để bán cho thương lái.

Một "chợ cá" ngay cạnh bờ biển tấp nập, đông đúc.

Trong buổi sáng, các thúng đánh cá liên tục vào mang theo nhiều loại cá tươi rói.

Cách đó không xa, ngư dân Trương Văn Vệ cũng vừa đưa thúng về bờ, vừa thoăn thoắt gỡ cá khỏi lưới vừa chia sẻ: “Chúng tôi chỉ đánh bắt gần bờ, khoảng một hải lý. Lúc này cá về nhiều, không đi thì tiếc. Nay cũng kiếm được gần 1 triệu đồng, đủ chi tiêu mấy ngày mưa gió”.

Theo đó, các ngư dân sẽ dong thúng ra khơi cách bờ khoảng 1 hải lý để thả lưới, hơn 2 tiếng sau bắt đầu quay về bờ bán hải sản.

Cá vừa đưa lên bờ, thương lái liền tranh nhau mua. Cá liệt giá từ 60.000 – 70.000 đồng/kg, cá kình từ 100.000 – 120.000 đồng/kg. “Cá tươi ngon, số lượng ít, ai cũng muốn mua trước. Mỗi thúng về là gom hết chỉ trong vài phút”, một thương lái cho hay.