Ngư dân Quảng Ngãi ‘cưỡi sóng’ ra khơi mùa biển động

(PLO)- Tại bãi biển Phước Thiện, ngay sau khi bão tan, những ngư dân Quảng Ngãi đã vươn khơi, mang về nhiều mẻ lưới đầy ắp cá.
Sáng 23-10, tại bãi biển thôn Phước Thiện (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), bất chấp những cơn sóng lớn cuồn cuộn xô vào bờ, nhiều ngư dân Quảng Ngãi đã dong thúng ra khơi, cạnh đó một vài chiếc vừa cập bến, đầy ắp cá tươi.
“Mùa này cá nhiều nên ai cũng ham. Hôm nay "trúng mánh", được hơn 15kg cá liệt và cá kình… bán được hơn 1,2 triệu đồng”, anh Bảo khoe.
Trong buổi sáng, các thúng đánh cá liên tục vào mang theo nhiều loại cá tươi rói.