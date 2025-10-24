2 người bị chém trọng thương ở Quảng Ngãi đang được điều trị tích cực 24/10/2025 09:41

Sáng 24-10, ông Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, xác nhận tối 23-10, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu hai người bị thương do hung khí gây ra. Hiện bệnh viện đang tích cực điều trị cho hai bệnh nhân này. Đây là hai người bị chém trọng thương tối 23-10 tại xã Đăk Hà, Quảng Ngãi.

Ông H (một trong hai nạn nhân) bỏ chạy ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng vùng bụng.

Theo báo cáo của Công an xã Đăk Hà, hai người bị chém trọng thương là bà Nguyễn Thị T (47 tuổi, ngụ phường Đắk Cấm, Quảng Ngãi), ông Võ Chí H (37 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau). Cả hai được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nghiêm trọng. Trong đó, bà T bị thương vùng mặt, đầu; ông H bị thương vùng bụng.

Nghi phạm được xác định là Mai Xuân Tùng (48 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai). Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Như PLO đã thông tin, lúc 19 giờ 10 ngày 23-10 tại khu phòng trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đắk Hà xảy ra vụ hai người bị chém trọng thương. Trích xuất camera an ninh cho thấy lúc 19 giờ 6 cùng ngày, một người đàn ông cầm dao rựa đi vào phòng trọ của bà T và ông H ở. Người đàn ông dùng dao rựa chém người trong phòng. Ông H chạy được ra ngoài, còn bà T ở trong phòng tiếp tục bị chém. Sau khi chém người, nghi phạm đi bộ rời khỏi phòng trọ.

Công an xã Đắk Hà huy động lực lượng truy xét nóng hướng di chuyển của nghi phạm, đồng thời phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, công an nghi vấn nghi phạm sử dụng xe máy 81R4-5088 để tẩu thoát.