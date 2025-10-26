Vụ chém 2 người trọng thương ở Quảng Ngãi: 1 nạn nhân tử vong 26/10/2025 09:54

(PLO)- Bà T, một trong hai nạn nhân trong vụ vào phòng trọ chém hai người trọng thương ở Quảng Ngãi đã tử vong.

Ngày 26-10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, cho biết bà NTT (47 tuổi, trú phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) - một trong hai nạn nhân trong vụ xông vào nhà trọ chém 2 người trọng thương ở xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào tối 23-10 đã tử vong.

Nghi phạm Mai Xuân Tùng nhanh chóng bị công an bắt giữ khi đang trốn chạy.

“Sau hai ngày được tiếp nhận và điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc, nhưng vết thương quá nặng. Bệnh nhân yếu dần, dấu hiệu sinh tồn suy kiệt, tiên lượng xấu, bệnh viện đã bàn giao bệnh nhân cho người nhà đưa về lo hậu sự”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 cho hay.

Nạn nhân thứ hai là ông VCH (37 tuổi, trú xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) hiện đang tiếp tục được bác sĩ điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ông H đang được điều trị.

Trước đó, khoảng 19 giờ tối 23-10, nghi phạm Mai Xuân Tùng (48 tuổi, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) cầm dao rựa đi vào khu phòng trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà chém bà T và ông H.

Khi bị tấn công, ông H cố gắng bỏ chạy ra ngoài, nghi phạm Tùng tiếp tục ở trong phòng trọ chém bà T. Sau khi gây án, người này bỏ đi.

Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh chạy đến thì thấy ông H bị thương ở bụng, tay còn bà T bị chém vào vùng mặt và đầu. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đăk Hà phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Đến trưa 24-10, Cảnh sát giao thông phối hợp các lực lượng chốt chặn, kiểm tra xe khách trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk Hà) và phát hiện Tùng có mặt trên xe nên đã khống chế bắt giữ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là Tùng từng có quan hệ tình cảm với bà T, sau đó bà T thuê trọ sống như vợ chồng với ông H.

Ngày 20-10, Tùng từng đến phòng trọ tìm bà T, ông H gây sự nhưng bất thành. Đến ngày 23-10, Tùng tiếp tục tìm đến và xảy ra sự việc trên.