Quảng Trị: Nhiều nơi ngập lụt, cảnh báo lũ quét 23/10/2025 09:59

(PLO)- Do ảnh hưởng bão số 12 nên nhiều nơi tại tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt, sạt lở khiến giao thông chia cắt cục bộ.

Sáng 23-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết trong 12 giờ qua, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to phổ biến từ 30-70 mm, có nơi cao nhất như Thủy điện La Tó (Tà Rụt) 129 mm.

Dự báo, từ sáng sớm 23-10 đến sáng 25-10 khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm, có nơi trên 450 mm.

Mưa lớn chia cắt nhiều tuyến đường. Ảnh: MT

Mưa lớn, mực nước dâng cao khiến khu vực ngầm tại xã Kim Ngân bị ngập lụt, giao thông chia cắt.

Tại Km 77+800 quốc lộ 9B (đi qua tổ công tác Chút Mút khoảng 13 km gần đường đi lên mốc 567) đã sạt lở khoảng 1000 m3 đất đá, hiện chỉ có phương tiện xe máy đi được còn xe ô tô không đi được.

Hàng ngàn chiến sĩ sẵn sàng hỗ trợ ứng phó mưa lũ do bão số 12 gây ra. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng cảnh báo, hoàn lưu bão số 12 có thể tiếp tục gây mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trong vùng nước sâu, tuân thủ hướng dẫn di tản để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.