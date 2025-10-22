Lợi dụng mưa bão, đặt bẫy săn bắt chim trời 22/10/2025 16:13

Ngày 22-10, Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị thông tin đơn vị phối hợp Hạt Kiểm lâm Kim Ngân triển khai đợt kiểm tra, tiêu hủy nhiều con cò giả mồi, que bẫy dùng để săn bắt chim trời.

Trước đó, qua kiểm tra tại khu vực đồng ruộng bản Cửa Mẹc, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người lợi dụng việc nhiều đàn chim bay về tránh trú mưa bão đã đưa cò giả mồi, que bẫy để săn bắt chim trời.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều cò giả mồi dùng để săn bắt chim trời. Ảnh: CA

Theo cơ quan chức năng, hiện nay là thời điểm chim bay về trú bão, có nhiều người săn bắt chim trời. Để tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm, lực lượng Công an xa, Kiểm lâm sẽ phối hợp tuần tra thường xuyên để xử lý những người săn bắt chim trời trái phép.

Cò giả mồi dẫn dụ chim bay xuống. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 21-10, Công an xã Hải Lăng phối hợp lực lượng kiểm lâm, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tổ chức ra quân rà soát, tiêu hủy công cụ đánh bắt động vật hoang dã như lưới, chim giả, máy phát âm thanh giả tiếng chim dùng để săn bắt chim trời.

Thu gom, tiêu hủy dụng cụ đánh bắt chim trời. Ảnh: CA

Đồng thời, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, đề nghị người dân trên địa bàn không đánh bắt, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã; đặc biệt là động vật chim trời, chim di cư, động vật nguy cấp, quý, hiếm. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.