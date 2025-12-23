Sự thật vụ 'người dân đi rừng bắt và giao nộp gà lôi quý hiếm' 23/12/2025 10:54

(PLO)- Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa khẳng định thông tin người dân vào rừng bắt được gà lôi trắng trên mạng xã hội là không đúng. Thực tế, gà lôi tự đi theo đàn gà nuôi của gia đình.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin ông Lê Tuấn Giang (45 tuổi, ngụ thôn Ná Cà 1, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa) bắt được gà lôi trắng khi đi rừng.

Thông tin này cho rằng ông Giang sau đó giao nộp gà cho Hạt Kiểm lâm Như Xuân. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Có người cho rằng việc bắt động vật quý hiếm phải bị xử lý nghiêm. Ý kiến khác lại thắc mắc vì sao người bắt gà không bị xử phạt hoặc cho rằng việc giao nộp này không đáng biểu dương.

Trước những luồng dư luận trên, chính quyền xã Thanh Quân khẳng định việc ông Giang bắt gà lôi trong rừng là không chính xác.

Anh Lê Tuấn Giang (45 tuổi), ngụ ở thôn Ná Cà 1, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa bàn giao gà lôi trắng cho lực lượng chức năng. Ảnh: N.PHONG

Trao đổi với PLO, ông Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, khẳng định thông tin ông Giang vào rừng bắt gà lôi trắng là sai sự thật.

Ông Đạt cho biết: "Cá thể gà lôi trắng không bị săn bắt hay bẫy trong rừng mà tự đi theo đàn gà nuôi của gia đình ông Giang. Thấy con gà có hình dáng khác thường, nghi là động vật hoang dã quý hiếm nên ông Giang chủ động báo chính quyền".

Sau đó, UBND xã phối hợp với công an và kiểm lâm lập biên bản, tiếp nhận cá thể này theo quy định. Qua xác minh, đây là gà lôi trắng thuộc nhóm II-B, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

"Việc người dân không nuôi nhốt, mua bán, giết hại mà chủ động thông báo, giao nộp là hành động đúng quy định. Những thông tin sai lệch trên mạng dễ gây hiểu lầm, tạo dư luận tiêu cực cho người có hành động đúng", ông Đạt nhấn mạnh.

Ông Dương Hoàng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận cá thể gà lôi trắng này. Sau khi hoàn tất thủ tục, kiểm lâm đã bàn giao gà cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã – Vườn Quốc gia Bến En để chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm Như Xuân phối hợp địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giao nộp động vật hoang dã, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.