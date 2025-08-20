Thấy gà lôi trắng bay vào quán nước, người đàn ông liền báo chính quyền 20/08/2025 09:22

(PLO)- Phát hiện một con gà lôi trắng quý hiếm bay vào khu vực quán nước của mình, một người dân ở TP Huế đã chủ động liên hệ và bàn giao cho cơ quan chức năng để cứu hộ, bảo tồn.

Sáng 20-8, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế), xác nhận phường vừa phối hợp bàn giao một con gà lôi trắng cho Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc theo quy định.

Thấy gà lôi trắng bay vào quán nước, người đàn ông liền báo chính quyền.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 45 ngày 19-8, ông Nguyễn Xuân Lộc (phường Thủy Xuân) phát hiện một con gà lôi trắng bay vào khu vực quán nước của gia đình gần hồ Thủy Tiên. Nhận thấy đây là loài chim quý hiếm, ông Lộc đã chủ động báo tin cho UBND phường Thủy Xuân, mong muốn bàn giao lại để bảo tồn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Thủy Xuân đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Trung tâm có mặt để tiếp nhận. Gà lôi trắng sau đó đã được đưa về Vườn quốc gia Bạch Mã.

Đến tối cùng ngày, Trung tâm cứu hộ và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã đã tiếp nhận thành công cá thể gà lôi để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Ông Đặng Hữu Hải cho biết con gà lôi trắng nặng khoảng 1 kg. Việc ông Lộc tự nguyện trình báo và giao nộp cho thấy ý thức, trách nhiệm rất cao của người dân trong việc chung tay bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn TP Huế.