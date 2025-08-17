Một khu rừng ở Đắk Lắk ghi nhận 17 điểm có gà lôi trắng 17/08/2025 12:23

(PLO)- Khi đặt bẫy ảnh, cơ quan chuyên môn ghi nhận có 17 điểm xuất hiện gà lôi trắng tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 17-6, trao đổi với PLO, ông Lộc Xuân Nghĩa, Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã nhiều lần phối hợp đặt bẫy ảnh, ghi nhận được hình ảnh gà lôi trắng trong lâm phần quản lý.

Gà lôi trắng trong Vườn Quốc gia Chư Yang Sin. Ảnh: BV

Trước đó, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin đã phối hợp Viện Sinh học miền Nam và Viện Khoa học Sự sống (thuộc Viện Hàn lâm Việt Nam), đặt bẫy ảnh, 41 lần bắt gặp hình ảnh gà lôi trắng ở 17 điểm khác nhau trong lâm phần quản lý.

Theo ông Nghĩa, thời gian qua, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo tồn quần thể gà lôi trắng tự nhiên trong lâm phần quản lý.

Quần thể gà lôi trắng được phát hiện ở 17 điểm khác nhau trong Vườn Quốc gia Chư Yang Sin. Ảnh: B.V

Đồng thời, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin tuyên truyền, khuyến cáo, phổ biến các quy định pháp luật để người dân nâng cao ý thức, không săn bắn, không bẫy bắt, không mua bán động vật hoang dã quý hiếm hoặc các sản phẩm khác có nguồn gốc từ rừng.

Gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, là một loài gà lôi thuộc họ chim trĩ, có bộ lông rất đẹp. Tuy nhiên, quần thể gà lôi trắng bị suy giảm mạnh ngoài tự nhiên do mất sinh cảnh sống và bị săn bắt quá mức làm thực phẩm, buôn bán làm cảnh.

Bẫy ảnh đã ghi lại nhiều hình ảnh gà lôi trắng tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin. Ảnh: B.V

Năm 2021, gà lôi trắng được đưa vào sách đỏ, nằm trong nhóm các loài động vật rừng thuộc nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác và sử dụng mẫu vật khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại.

Đến tháng 6-2025, gà lôi trắng được đưa vào nhóm các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại, thuộc nhóm IIB, theo Thông tư 27/2025 của Bộ NN&MT (có hiệu lực từ ngày 1-7).