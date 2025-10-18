Hàng trăm cảnh sát đồng loạt ra quân xử lý nồng độ cồn ở Quảng Trị 18/10/2025 18:59

(PLO)- Việc xử lý nồng độ cồn sẽ được lực lượng hóa trang, mật phục nhằm ngăn chặn, xử lý.

Ngày 18-10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp các lực lượng triển khai đồng bộ tám tổ công tác chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Thời gian triển khai từ ngày hôm nay.

Trong đó, mỗi tổ gồm 20 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường.

Mỗi tổ công tác sẽ có một cán bộ Cảnh sát giao thông làm tổ trưởng. Ảnh: CA.

Các tổ công tác được trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đồng loạt ra quân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn ở các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn các xã, phường trên toàn tỉnh.

Trước đó, để chủ động triển khai kế hoạch, lực lượng Cảnh sát giao thông đã thực hiện công tác tuyên truyền, nắm tình hình địa bàn, xác định các tuyến đường trọng điểm, các điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, xác định quy luật hoạt động.

Xác định các hành vi vi phạm nồng độ cồn thường xuyên xảy ra để lập các chốt tuần tra, kiểm soát kết hợp với hóa trang, mật phục, nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm.

CSGT lập biên bản xử lý vi phạm, không có vùng cấm. Ảnh: CA.

Từ đó, đánh giá đúng thực trạng, giải pháp nhằm hạn chế, kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn.

Đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi bị phát hiện thì xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không để bất cứ các yếu tố nào tác động đến quá trình xử lý vi phạm.

Đối với các trường hợp vi phạm nếu có hành vi cản trở, không hợp tác hoặc chống đối thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.