Xác minh được danh tính nhóm học sinh hành hung người đàn ông ở Huế 23/12/2025 12:15

(PLO)- Lực lượng chức năng đã xác minh được danh tính nhóm học sinh hành hung người đàn ông ở Huế.

Ngày 23-12, UBND phường Phú Xuân (TP Huế) đã có thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí về vụ việc nhóm học sinh có hành vi đánh người lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Người đàn ông ở Huế bị nhóm học sinh hành hung.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ đến 24 giờ ngày 15-12-2025 tại địa chỉ 4/21 Trần Nguyên Đán (phường Phú Xuân, TP Huế).

Nạn nhân bị đánh là ông NTH(46 tuổi). Ông H được xác định là người nghiện rượu nặng, thường xuyên đi lang thang trên địa bàn TP.

Qua quá trình làm việc, cơ quan chức năng xác định nhóm thanh thiếu niên liên quan gồm sáu em. Trong đó, có các học sinh đang theo học tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Trường Trung cấp Nghệ thuật Huế và Trường THCS Trần Cao Vân.

Bước đầu xác định ba học sinh trực tiếp tham gia đánh ông H và quay video clip gồm: một học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, một thiếu niên khác đã nghỉ học đang bảo lưu kết quả tại Trường THCS Trần Cao Vân và một học sinh lớp 8 tại Trường THCS Trần Cao Vân.

Trước đó, ngay sau khi nắm thông tin, ngày 20-12, Công an phường Phú Xuân đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TP Huế) và Ban Giám hiệu nhà trường mời phụ huynh cùng các học sinh liên quan lên làm việc.

Tại đây, các em đã viết tường trình vụ việc. Đại diện gia đình các học sinh cũng đã có động thái thăm hỏi sức khỏe ông H.

Hiện Công an phường Phú Xuân đang tiếp tục củng cố hồ sơ, căn cứ vào hành vi, vai trò cụ thể của từng em để có hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, PLO đã thông tin, những ngày qua mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên vây quanh, hành hung một người đàn ông trung niên ở phường Phú Xuân, TP Huế.

Hình ảnh từ clip cho thấy nhóm thiếu niên dùng chổi, mũ bảo hiểm, móc quần áo đánh liên tiếp vào người đàn ông đang nằm co ro. Mặc cho nạn nhân van xin, nhóm thiếu niên vẫn lôi ra ngoài, dùng cán chổi đánh mạnh vào mông, đùi, lưng.

Đáng phẫn nộ, nhóm này còn dùng gậy chọc, dùng chân đạp thẳng vào vết thương đang sưng tấy, chảy máu ở chân người đàn ông khiến nạn nhân la hét thảm thiết. Trong quá trình hành hung, nhóm thiếu niên liên tục cười đùa.