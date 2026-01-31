Khám, cấp thuốc miễn phí cho 700 người dân xã biên giới ở Hà Tĩnh 31/01/2026 10:26

(PLO)- Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 700 người dân xã biên giới Hương Xuân.

Sáng 31-1, Ban Tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 khai mạc chương trình khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn xã biên giới Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã biên giới Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: NGỌC LÂM

Dự lễ có Đại tá Nguyễn Đức Sỹ, Cục trưởng Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh; Công an tỉnh Hà Tĩnh; Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh và đại diện chính quyền địa phương.

Đại diện ban tổ chức cho biết công tác khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân địa phương là một trong những hoạt động chính trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức.

Đông đảo nhân dân đến khám bệnh, nhận thuốc miễn phí. Ảnh: NGỌC LÂM - MINH TOÀN

Tham gia khám, chữa bệnh có 40 y, bác sĩ, nhân viên y tế thuộc các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh; Công an tỉnh Hà Tĩnh; Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên; Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cùng với hệ thống trang thiết bị, máy móc hiện đại.

Xuyên suốt hoạt động, ban tổ chức sẽ khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 700 lượt người dân, trong đó ưu tiên hộ nghèo, gia đình chính sách.

Đại tá Nguyễn Minh Tâm phát biểu khai mạc hoạt động khám, chữa bệnh. Ảnh: VIẾT LAM

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Minh Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Hoạt động khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng phối hợp đối với đồng bào khu vực biên giới, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về. Qua đó, góp phần chăm lo sức khỏe nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân – dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc."

Thông qua hoạt động này, người dân có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, sớm sàng lọc, phát hiện kịp thời các bệnh lý để có biện pháp can thiệp phù hợp, đồng thời được truyền thông kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng, chống bệnh tật. Đại tá Nguyễn Minh Tâm Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh

Đội ngũ y, bác sĩ khám bệnh cho nhân dân. Ảnh: NGỌC LÂM

Ngay sau lễ khai mạc, các y, bác sĩ đến từ các đơn vị quân y và cơ sở y tế trong và ngoài quân đội đã nhanh chóng triển khai khám và cấp thuốc cho nhân dân theo kế hoạch.