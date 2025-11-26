Đắk Lắk: Đồn Biên phòng Xuân Đài lập 'ATM nước sạch' giúp dân vùng lũ 26/11/2025 21:11

Tối 26-11, thông tin từ Đồn Biên phòng Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang triển khai mô hình “ATM nước sạch biên cương”, giúp bà con vùng lũ trên địa bàn.

Chiến sĩ Đồn Biên Phòng trao tặng nước cho bà con vùng lũ. Ảnh: H.H

Theo đó, các chiến sĩ của Đồn Biên phòng Xuân Đài đã trao tặng 500 bình nước tinh khiết (loại 20 lít) cho bà con trên địa bàn khu phố Bình Thạnh (phường Xuân Đài) và tổ dân phố Long Phước Đông (phường Sông Cầu). Đây là hai khu dân cư bị ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua.

Theo đại diện Đồn Biên phòng Xuân Đài, với tinh thần “đến với dân khi dân cần” cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã mang đến những món quà tuy nhỏ nhưng rất thiết thực. Bởi lẽ, sau mưa lũ các hộ gia đình đang thiếu nước sinh hoạt, những bình nước lọc tinh khiết sẽ góp phần bảo đảm cho sức khỏe của nhân dân.

Những bình nước tinh khiết rất thiết thực đối với bà con vùng lũ. Ảnh:H.H

Trước đó, trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài đã xuyên đêm giúp người dân sơ tán, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài giúp người dân sơ tán. Ảnh:H.H

Sau lũ, hàng chục chiến sĩ của Đồn Biên phòng Xuân Đài đã nhiều ngày tham gia dọn dẹp, vệ sinh trường học, đường sá, giúp bà con và chính quyền địa phương khắc phục hậu quả.