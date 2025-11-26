Đắk Lắk ban hành lệnh cấm biển để ứng phó bão số 15 26/11/2025 19:12

Ngày 26-11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành lệnh cấm biển nhằm chủ động ứng phó với bão số 15.

Thuyền đánh cá neo đậu tránh bão. Ảnh: T.T

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương ven biển và các sở, ngành liên quan thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển. Thời gian bắt đầu cấm biển từ ngày 26-11 đến khi bão số 15 tan.

​UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường... phối hợp với các địa phương ven biển, theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến thời tiết để chủ động thông báo cho ngư dân trở lại sau bão.

​Ngoài ra, UBND các xã, phường ven biển, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến hoạt động sửa chữa, đóng tàu và các hoạt động vận tải biển khác, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch.

Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,5 độ vĩ Bắc; 116,1 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 28-11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.