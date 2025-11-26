Hiệu trưởng, giáo viên xắn quần dọn bùn chờ đón học sinh trở lại trường 26/11/2025 17:02

(PLO)- Những ngày qua, nhiều hiệu trưởng, giáo viên ở Đắk Lắk phải gác việc nhà, lao vào dọn bùn đất, khắc phục hậu quả mưa lũ để đón học sinh trở lại.

Ngày 26-11, tập thể lãnh đạo, giáo viên Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), vẫn tất bật khắc phục hậu quả nặng nề mà trận mưa lũ lịch sử để lại.

Hiệu trưởng, giáo viên xắn quần dọn bùn

Thầy Lê Tấn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trung Kiên, cho biết từ ngày 23-11 đến nay, tập thể 70 người của trường đã gác việc nhà, cùng nhau tổng dọn vệ sinh, sớm đưa học sinh trở lại trường.

Lãnh đạo, giáo viên Trường THPT Lê Trung Kiên tất bật dọn dẹp trường. Ảnh: T.TR

“Hôm nay, cơ bản các phòng học đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngày mai 27-11, chúng tôi sẽ đón học sinh trở lại. Tuy nhiên, rất nhiều cơ sở vật chất, thiết bị của trường đã bị mưa lũ gây hỏng, chưa thể khắc phục”, thầy Dũng nói.

Theo thầy Dũng, hôm 19-11, lũ dâng rất cao. Chỉ trong chốc lát, nước lũ đã gây ngập khoảng 1,5 m tại trường. Trước đó, các giáo viên trong trường đã đưa hồ sơ, thiết bị lên vị trí cao nhưng vẫn bị thiệt hại nặng.

Sau mưa lũ, nước rút, bỏ lại một ngôi trường tan hoang, xơ xác. Theo đó, toàn bộ khuôn viên và các phòng học của Trường THPT Lê Trung Kiên chìm trong bùn, đất. Nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ dạy học bị hư hỏng hoàn toàn, tường rào, nhà xe sập đổ. Ngoài ra, hàng loạt hồ sơ, giấy tờ tại trường bị ngâm nước nhiều ngày, hư hại nghiêm trọng.

Nhiều học sinh của Trường THPT Lê Trung Kiên tại phường Đông Hòa cũng bị ảnh hưởng do ướt sách vở, đồ dùng học tập.

Nhiều hồ sơ, sổ sách tại trường đã hỏng. Ảnh: T.TR

Để sớm đưa học sinh trở lại trường, tập thể lãnh đạo, giáo viên Trường THPT Lê Trung Kiên đã cùng nhau khẩn trương dọn dẹp, tổng vệ sinh. Ngoài ra, nhiều sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương, lực lượng quân đội, công an cũng đến hỗ trợ, giúp nhà trường khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Theo thầy Dũng, hiện nhà trường chưa thể thống kê đầy đủ, nhưng ước tính sơ bộ thiệt hại trên 2 tỉ đồng.

“Toàn bộ đường ra vào trường bị xói lở. Hiện chúng tôi đã khắc phục tạm thời cho học sinh đi lại an toàn. Nếu không có lực lượng bộ đội, công an hỗ trợ, chúng tôi không kham nổi”, thầy Dũng chia sẻ.

Giáo viên phải phơi giấy tờ, hồ sơ khắp trường sau mưa lũ. Ảnh: T.TR

Tương tự, cô Công Thị Út, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Trị 1 (xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk), cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã gây ngập sâu, khiến nhiều cơ sở vật chất tại trường bị hỏng, gây thiệt hại ước tính 500 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều học sinh ở trong vùng lũ bị ướt sách vở, hỏng đồ dùng học tập.

Sau lũ, ngoài việc khắc phục hậu quả, tổng dọn vệ sinh, nhà trường đã phát thư kêu gọi. Nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để giúp học sinh có sách vở mới, yên tâm học hành, giảm gánh nặng cho phụ huynh.

“Hôm nay, trường đã cho học sinh đi học trở lại. Về sách vở, các em đã được hỗ trợ đầy đủ nhưng còn thiếu cặp sách”, cô Út thông tin.

Nỗ lực giúp thầy trò vùng lũ vượt qua khó khăn

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có tờ trình về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để kịp thời ổn định hoạt động dạy và học của các trường bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Trường Tiểu học Hòa Trị 1 bị hư hỏng sau mưa lũ. Ảnh: T.T

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, Đắk Lắk ghi nhận 226 cơ sở giáo dục bị thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng và thiết bị dạy học do mưa lũ. Ước tổng thiệt hại hơn 178 tỉ đồng.

Trong đó, có nhiều trường bị hỏng máy tính, ti vi, máy in, bàn ghế học sinh, ước thiệt hại trên 124 tỉ đồng. Riêng sách giáo khoa và đồ dùng học tập của học sinh (vở, bút, dụng cụ học tập…), ước thiệt hại trên 26 tỉ đồng.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét cấp 172,7 tỉ đồng, giúp các cơ sở giáo dục, học sinh sớm khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Cảnh sát cùng các giáo viên tất bật dọn dẹp bùn đất tại trường mầm non xã Tuy An Tây. Ảnh: V.T



Trong đó, hỗ trợ các cơ sở giáo dục khắc phục các công trình bị hư hỏng do mưa lũ, tổng kinh phí trên 27,6 tỉ đồng. Hỗ trợ kinh phí để mua sắm thiết bị dạy học trên 124,4 tỉ đồng. Hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng học tập của học sinh dự kiến trên 11,7 tỉ đồng.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng dự kiến cấp cho 17.400 học sinh bị ảnh hưởng do mưa lũ, ở mức 675.000 đồng/học sinh. Riêng sách giáo khoa, học sinh vùng lũ sẽ được các nhà xuất bản hỗ trợ.

Chiến sĩ Đồn biên phòng Xuân Đài giúp các trường học khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh: H.H

Đối với 111 trường mầm non bị ảnh hưởng do mưa lũ, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đề xuất hỗ trợ mức 70 triệu đồng/trường để mua sắm thiết bị, tổng kinh phí hỗ trợ gần 9 tỉ đồng.

Ông Lưu Tiến Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề đối với tỉnh Đắk Lắk nói chung và các cơ sở giáo dục nói riêng.

Những ngày qua, lãnh đạo sở đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng. Đồng thời quán triệt tinh thần “không để học sinh, sinh viên nào bị ảnh hưởng bão lũ không thể tiếp tục đến trường học”.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động giúp một trường mầm non dọn bùn, cát. Ảnh: T.T

Ngoài ra, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị UBND các xã, phường quan tâm, hỗ trợ thêm để gia đình của các em bị thiệt hại do mưa lũ sớm ổn định cuộc sống, giúp các em an tâm học tập.

Vẫn lời ông Quang, hiện còn một số cơ giáo dục bị ảnh hưởng do mưa lũ chưa khắc phục xong hậu quả. Bởi có trường nước chưa rút hẳn, vẫn còn ô nhiễm hoặc hệ thống điện, nước chưa đảm bảo. Dự kiến trong một đến hai ngày tới, các trường sẽ khắc phục xong, cho tất cả học sinh đến lớp.

Một trường mầm non xã Tuy An Tây tan hoang sau mưa lũ. Ảnh: V.T