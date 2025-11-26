Đắk Lắk sau trận mưa lũ lịch sử: Tình đồng bào cao hơn nước lũ 26/11/2025 05:45

(PLO)- Từng đoàn xe cứu trợ hướng về Đắk Lắk đến với bà con vùng lũ, mang theo tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Sau trận mưa lũ lịch sử, nhiều người dân Đắk Lắk trắng tay trở về nhà, trước mắt họ là cảnh hoang tàn, đổ nát.

Triệu tấm lòng hướng về nam miền Trung

Chứng kiến cảnh mất mát, đau thương của người dân Đắk Lắk, bà con khắp mọi miền Tổ quốc đã kêu gọi, cùng nhau gom góp lương thực, áo quần,…để cấp tốc ứng cứu.

Người dân xóm Gò Nổi góp gạo, mì gửi bà con Phú Yên cũ. Ảnh: T.P

Xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng, cũng vừa trải qua cơn lũ lịch sử hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11. Hơn ai hết, người dân nơi đây thấu hiểu khó khăn bà con vùng lũ Đắk Lắk (Phú Yên cũ) nói riêng, nam miền Trung nói chung đang gánh chịu.

Khi nắm thông tin tình hình mưa lũ tại Phú Yên cũ, anh Nguyễn Phong Lợi, thành viên đoàn thiện nguyện Yêu Gò Nổi đã đứng ra kêu gọi bạn bè, bà con tại xã chung tay hỗ trợ, chia sẻ với bà con vùng lũ.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm bạn và người dân Gò Nổi đã ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm. Sáng 24-11, bốn xe tải chở 23,4 tấn nhu yếu phẩm, mì tôm, nước suối, gạo và 100 triệu tiền mặt xuất phát, đến với bà con Phú Yên cũ.

Người phụ nữ nghèo chở mì tôm gửi bà con vùng lũ. Ảnh: T.P

“Quê hương tôi ở vùng lũ nên thấu hiểu được bà con đang khó khăn như thế nào. Điều đó thôi thúc tôi và bà con quê hương phải đồng hành, chia sẻ với bà con vùng ngập lụt”, anh Lợi nói.

Vẫn lời anh Lợi, khi đến với bà con vùng lũ, cá nhân anh và đoàn rất thương cảm, khi thấy rõ về sự tàn khốc của trận lũ lịch sử mà bà con Phú Yên cũ vừa gánh chịu.

“Bà con cho biết đã ngồi trên nóc nhà 2-3 ngày, không ăn uống. Trâu bò, áo quần, lúa thóc thì không còn gì khi nước lên quá nhanh, quá bất ngờ. Tôi nghe quá xót xa!”, anh Lợi xúc động nói.

Anh Lợi nói thêm, hàng hoá người dân Gò Nổi gửi về chắc chắn sẽ không bù đắp được những mất mát bà con gánh chịu. Tuy nhiên, anh mong rằng những chuyến hàng đó sẽ góp một phần nhỏ bé để chia sẻ, động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn.

Nhóm thiện nguyện Yêu Gò Nổi gửi tặng nhu yếu phẩm cho bà con Phú Yên cũ. Ảnh: T.P

“Ở quê tôi có những người dân rất khổ, khi nghe Phú Yên cũ bị thiệt hại nhiều, có người gọi điện, xúc 5 kg gạo, một vài gói mì tôm đem đến để đoàn chở vào cho bà con”, anh Lợi xúc động.

Anh Lợi cho biết khi vào vùng lũ, anh gặp những đoàn đến hỗ trợ và rất cảm động. “Chứng kiến cảnh các đoàn đi cứu trợ cho bà con càng thấy người Việt Nam ta luôn có tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thật sự rất cảm động”, anh Lợi nói.

Tình đồng bào cao hơn tất cả

Từ ngày 21-11, từng đoàn xe tiếp tế lương thực, nước suối, áo quần…xếp thành hàng dài tại trục đường chính vào xã Hòa Thịnh, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa lũ.

Dòng xe cứu trợ đổ về xã Hòa Thịnh ngay sau khi nước rút. Ảnh: T.T

Trong những đoàn cứu trợ, có nhiều chuyến xe của bà con phía Tây tỉnh Đắk Lắk đổ về hỗ trợ bà con phía Đông, vùng tỉnh Phú Yên cũ.

“Tình đồng bào cao hơn tất cả. Khi thấy cảnh bà con rét run, ngồi trên mái nhà, xung quanh là nước, tôi đã quyết định đăng lên Facebook cá nhân, kêu gọi bà con chòm xóm, bạn bè cùng quyên góp gạo, mì tôm…để đem về hỗ trợ vùng lũ”, anh Hồ Ngọc Hùng, một người dân tại xã Hòa An, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.

Trân quý hơn, đây là lần đầu tiên trong đời anh Hùng đứng ra kêu gọi từ thiện vì cộng đồng. Sau gần một ngày kêu gọi, bạn bè, bà con trong xóm đã đem đến hai tấn gạo, 120 bộ chăn mới, gửi gắm để anh Hùng chuyển đến bà con vùng lũ.

Anh Hùng trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: N.H

Để có thêm hàng hóa hỗ trợ bà con, anh Hùng đã kết nối với một số nhóm từ thiện ở địa phương, kêu gọi thêm khoảng 20 tấn hàng gồm mì tôm, nước suối, nệm, chăn, quần áo.

Hôm 21-11, anh Hùng cùng người dân xã Hòa An chở hàng đến UBND xã Hòa Thịnh, phối hợp cùng lực lượng chức năng trao tặng cho bà con vùng lũ.

Cầm trên tay hộp cơm mới nhận từ đoàn từ thiện, bà Nguyễn Thị Lệ (56 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh), xúc động cho biết những ngày mưa lũ, bà phải chịu đói rét, phải ăn mì tôm sống, uống nước mưa cầm hơi.

Sau lũ, nhiều bà con rất cần lương thực, áo quần nên tập trung nhận hàng cứu trợ. Ảnh: N.T

Khi nước rút, mọi người trong vùng lũ đều lo lắng vì hầu như không còn tài sản gì trong nhà. Bởi lũ làm ướt gạo, hỏng lúa, áo quần, chăn gối đều bị vùi lấp trong bùn.

“Rất may, các đoàn từ thiện cùng chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ, kịp thời phân bổ hàng cứu trợ, giúp bà con lúc khó khăn. Thấy hình ảnh dòng xe đi cứu trợ, xe nào cũng cắm cờ Tổ quốc tung bay, lòng tôi thấy ấm áp vô cùng. Trong hoạn nạn, mới thấy tình đồng bào cao hơn tất cả ”, bà Lệ nói.