Đắk Lắk lệnh thủy điện hạ mực nước để ứng phó áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão 25/11/2025 05:56

Ngày 24-11, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công điện hỏa tốc, yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai phương án phòng chống áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Thủy điện sông Krông HNăng đang xả lũ. Ảnh V.M

Có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng

Theo đó, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin, hiện áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển Đông của Philipin. Lúc 8 giờ ngày 24-11, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 9,5°N -128,4°E.

Dự báo, trong một đến hai ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Cũng theo dự báo, khoảng đêm 25, rạng sáng 26, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào biển Đông.

Trong ngày 26-11, khi còn cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000 km, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Cường độ mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, với trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng.

Dự kiến từ ngày 28 đến 30-11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chính quyền các xã, phường và các đơn vị liên quan tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Các địa phương phải chủ động sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, vùng ven biển, cửa sông có nguy cơ bị sóng biển tàn phá, ngập sâu, nhà không bảo đảm an toàn…

Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương cần triển khai phương án phòng chống ngập úng các đô thị, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Đối với các địa phương khu vực ven biển, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới/bão, để chủ động phòng, tránh.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ. Ảnh: T.T

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk được giao nhiệm vụ tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến và thông tin kịp thời về áp thấp nhiệt đới/bão, mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân.

Thủy điện hạ mực nước đón lũ

Cùng ngày 24-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Đắk Lắk, đã có lệnh yêu cầu thuỷ điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông HNăng tổ chức thực hiện vận hành đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ, trước 10 giờ ngày 28-11.

Cụ thể: Thủy điện Sông Ba Hạ hạ mực nước hồ xuống102,0 m. Thủy điện Sông Hinh hạ xuống 204,5 m. Thủy điện Krông Hnăng hạ xuống 251,5 m. Khi vận hành xả lũ phải tuân thủ theo quy định về trình tự đóng mở các cửa van, đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Trước đó, trong đợt lũ từ ngày 18 đến 21-11, thủy điện Sông Ba Hạ, xả lũ cao kỷ lục nhất từ trước đến nay. Có thời điểm, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ 16.100 m3/s...